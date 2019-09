Paprikové léto ve skleničce. Zkuste pálivou domácí harrisu nebo ajvar

Červené, zelené, bílé, sladké i ostré jako břitva. Pozdní léto je časem sklizně paprik. Jejich koncentrovanou chuť můžete uchovat v podobě domácí pálivé harrisy či skvělého ajvaru.

Díky teplému létu se paprik urodilo požehnaně, a ačkoli dříve se jim dařilo spíše ve sklenících, poslední roky bez problémů dozrávají na záhonech. Když je příhodné klima, nevyžadují velkou péči, chuť a šťavnatost plodů ze zahrádky se s těmi kupovanými nedá srovnat. Odrůd je mnoho, pro zjednodušení se rozlišují dvě velké skupiny. Papriky kořeninové jsou určené k semletí na suchý prášek a papriky zeleninové ke konzumaci.



Ajvar na zimu

Ať už preferujete chutě, barvy, či pikantnost jakékoli, část sklizně se vyplatí uchovat i na pozdější časy. Ostatně, plněné papriky i lečo se docela brzy omrzí.

Velmi populární je v současné době ajvar, který si mnozí přivážejí třeba z dovolené v Chorvatsku, rozšířený je ale hlavně v srbské kuchyni a populární je na celém Balkáně. Volba ingrediencí se (asi tak jako u nás v případě bramborového salátu) liší rodina od rodiny a kraj od kraje, základem je ale vždy lilek a červené papriky, nejlépe takzvané „rohy“. Někdo přidává chilli, někdo pepř, další česnek nebo kapku octa či citronu. Na dvě kila paprik budete potřebovat dva středně velké lilky, 300 ml rostlinného oleje a sůl.



Očištěné a omyté lilky a papriky vyskládejte na plech a pečte v předehřáté troubě při 200 °C asi 10 minut. Poté papriky vyndejte, lilky otočte a dopékejte dalších 10 minut. Upečené papriky přendejte do mísy nebo pekáče a zakryjte na pár minut fólií a utěrkou, aby se zapařily. Přichází totiž ta nejméně příjemná fáze, a tou je loupání. Když jsou papriky zapařené, jde to lépe. Lilek vydlabejte a dužinu přidejte k paprikám, zeleninu zalijte zhruba polovičním množstvím oleje a rozmixujte. Pokud je směs hustá, dodejte další olej. Dosolte, můžete také dochutit česnekem či chilli paprikou. Hotovou hmotu plňte do čistých sklenic a zavařujte na 80 stupňů Celsia zhruba 15–20 minut.

Někdo raději ostré

Ti, kteří sklízejí a milují chilli papričky, mohou zkusit vyrobit domácí harissu. Potřebovat budete 20 dkg pálivých červených chilli papriček, česnek (dle chuti), půl lžičky římského kmínu, stejně semínek koriandru, 1 lžičku drceného kmínu. hrst koriandrových lístků, olivový olej, sůl. A také latexové rukavice, abyste ochránili kůži. Pozor na oči, při přípravě je lepší vůbec nesahat na obličej.

Chilli papričky umyjte, osušte a rozkrojte. Vyjměte semínka a poté dužinu nasekejte. Oloupané stroužky česneku nakrájejte na hrubo. Vše vložte do mixéru. Semínka opražte na pánvi, a až vychladnou, rozdrťte je v hmoždíři. Přidejte je do mixéru ke směsi papriček a česneku a mixujte několik minut, přidejte další koření a olej a opět mixujte, až vznikne hustá pasta. Naplňte ji do malých skleniček – k jídlu jí stačí velmi málo. V lednici vydrží řadu týdnů. Pokud chcete harissu skladovat ještě delší dobu, můžete ji krátce zavařit.