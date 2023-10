Vzkříšený katův šleh. Milované i proklínané jídlo v podání šéfkuchaře Drdela stojí za to

KATŮV ŠLEH Ingredience Maso: ■ 800 g vepřové kotlety bez kosti ■ sůl, pepř, bylinky ■ 2 lžíce dijonské hořčice ■ 20 g másla ■ olej na pečení

Vepřová šťáva: ■ 2 kg vepřových kostí ■ půl celeru, 4 větší mrkve, 4 cibule ■ půl menšího řapíkatého celeru ■ 0,2 l červeného vína ■ 2 lžíce rajčatového protlaku ■ celý pepř ■ máslo na zahuštění

Paprikové pyré: ■ 4 větší červené papriky (popř. 1 chilli) ■ sůl, pepř, bylinkový olej

Rajčatové pyré: ■ 5 větších rajčat ■ dvojitý protlak ■ sůl, pepř, bylinkový olej 1. Maso nakrájíme na čtyři stejné steaky, osolíme, opepříme a potřeme z obou stran hořčicí. Posypeme posekanými bylinkami a spolu s plátkem másla přendáme do vakuovacího sáčku. Vaříme ve vodní lázni při 72 stupních asi 60 minut. Před podáváním zprudka opečeme na pánvi či grilu (popř. maso, bez hořčice a bylinek, jen upečeme na pánvi/grilu jako steak). Necháme odležet na teplém místě. 2. Zeleninu na šťávu nakrájíme na kostky, pokapeme olejem a společně s kostmi upečeme v troubě při 200 stupních dohněda. V závěru přidáme protlak. Přendáme do většího hrnce, osolíme, přidáme pepř, řapíkatý celer a víno a zalijeme studenou vodou po okraj. Na mírném plameni necháme 2/3 obsahu svařit, pak přecedíme a znovu varem zredukujeme na polovinu obsahu. Do ještě horké omáčky zašleháme máslo. 3. Papriky upečeme v rozpálené troubě či na grilu, aby slupka zčernala. Přendáme do sáčku a necháme je zapařit. Oloupeme a rozmixujeme se solí, pepřem a olejem do hladké pasty. Rajčata nařízneme, aby pak šla dobře loupat, a upečeme. Ještě teplé je zbavíme slupky i semenných středů a dužiny lehce vymačkáme (tekutinu můžeme přidat k vepřové šťávě). Rozmixujeme a promícháme s protlakem, solí, pepřem a pár kapkami oleje do hladkého pyré. 4. Na talíř servírujeme teplé paprikové pyré, opečený steak, šťávu a rajčatové pyré, můžeme přidat i nakládané cibulky.