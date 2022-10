Italská srolovaná pečínka. Jak na porchettu, poradí šéfkuchař Pavel Drdel

PORCHETTA Z VEPŘOVÉ KRKOVICE Ingredience Porchetta ■ 1000 g vepřové krkovice ■ 60 g špeku ■ 50 g másla ■ čerstvá šalvěj ■ sůl, mletý pepř ■ olej na opečení ■ 16 špičatých zelených paprik Sýrová espuma ■ 1 menší cibule ■ 30 g másla ■ 100 ml jakéhokoliv nálevu z naložené zeleniny ■ 100 ml mléka ■ 150 ml smetany ■ 1 oloupaná brambora ■ 125 g čerstvého sýra ■ sůl, pepř 1. Krkovice: Maso bez kosti po kratší straně rozřízneme, aby se otevřelo jako kniha. Díky tomu získáme větší plát. Naklepáme paličkou a z obou stran osolíme a opepříme. Nahoru rozprostřeme na tenké plátky nakrájený špek a lístky šalvěje. Zarolujeme do rolády a pevně svážeme potravinářským provázkem. Na grilu či na pánvi opečeme ze všech stran, přendáme do pekáčku, lehce podlijeme vodou, přidáme máslo, zbytek šalvěje, přiklopíme a pečeme v předehřáté troubě na 160 stupňů zhruba tři hodiny. Půlhodinu před dopečením sundáme poklici a maso podléváme výpekem. 2. Espuma: Na másle necháme zesklovatět nakrájenou cibulku a na kostičky pokrájenou bramboru (ta espumu zahustí). Podlijeme nálevem z nakládané zeleniny, necháme odvařit a přidáme mléko, smetanu a sýr. Osolíme a opepříme. Zredukujeme varem asi na polovinu a pak rozmixujeme. Propasírujeme přes sítko a přelijeme do sifonové lahve. Nebudeme-li espumu hned používat, udržujeme ji teplou v horké vodě. 3. Z paprik odřízneme stopku a opatrně vyjmeme semínka, abychom papriku zachovali v celku. Na pánvi rozehřejeme olej a papriky krátce zprudka opečeme. Přendáme do hlubokého talíře, zastříkneme horkou espumou a servírujeme společně s nakrájenou porchettou. Můžeme doplnit naloženým černým bezem či jinou kyselou přílohou.