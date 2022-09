Nejlepší, který jste kdy jedli. Jak na rajčatový salát podle šéfkuchaře Pavla Drdela?

RAJČATOVÝ SALÁT INGREDIENCE 1. SALÁT ■ 1 kg drobných rajčat ■ listy lichořeřišnice (popř. jakékoli jemně nahořklé klíčky) ■ sůl, mletý pepř ■ bylinkový olej 2. STUDENÁ OMÁČKA ■ 450 g sladších rajčat ■ 120 g másla ■ sůl, mletý pepř ■ pár lístků čerstvé bazalky 3. RAJČATOVÉ PYRÉ ■ 250 g rajčat ■ 140 g kvalitního dvojitého protlaku ■ sůl, mletý pepř ■ čerstvé bylinky (saturejka, oregano) ■ 50 ml panenského řepkového oleje 4. BAZALKOVÝ TVAROH ■ 125 g měkkého tvarohu ■ 3 lžíce bazalkového pesta ■ sůl, mletý pepř 1. Rajčátka na salát napřekrájíme na půlky, popř. nakrájíme na plátky (dle velikosti). Těsně před podáváním osolíme, opepříme a pokapeme olejem. 2. V rendlíku rozehřejeme asi 1/5 předepsaného množství másla. Přidáme pokrájená rajčata na omáčku a bazalku. Osolíme, opepříme, lehce podlijeme vodou a dusíme asi 20 minut. Ještě horká rozvařená rajčata přesuneme do mixéru a společně se zbytkem másla vyšleháme do krémové konzistence. Přecedíme přes jemné sítko a necháme vychladit. 3. Do rendlíku dáme trochu oleje a krátce na něm orestujeme pokrájená rajčata na pyré a bylinky. Osolíme a opepříme. Rajčata během chvíle pustí vodu. Varem zredukujeme do hustější konzistence, pak tuto směs s protlakem a olejem vyšleháme v mixéru dohladka. Po vychladnutí přendáme do zdobicího sáčku. 4. Všechny suroviny na bazalkový tvaroh vložíme do mísy a promícháme. Pak přendáme do zdobicího sáčku či lahvičky. 5. Servírujeme tak, že na talíř lžící nandáme studenou omáčku, pomocí zdobicích sáčků přidáme tvaroh a pyré a doplníme ochucenými syrovými rajčaty. Dozdobíme lístky lichořeřišnice či klíčky – menší dávka hořkosti chuť salátu dobře doplní.