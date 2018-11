Pečená husa s jablky a červeným zelí podle šéfkuchaře Radka Davida

Svatomartinské hody vrcholí a proto jsme pro vás zjistili recept na pečenou husu s jablky a červeným zelí od jednoho z nejlepších českých šéfkuchařů - Radka Davida, který vede restaurace Babiččina zahrada a La Veranda.

Husa

1 ks husa



700 g cibule



700 g jablek



15 g kmínu



sůl



voda



mouka na zaprášení



Jablka a cibule nakrájejte na ¼ a naplňte husu, husu osolte, okmínujte a nechte alespoň hodinu v pokojové teplotě odpočinout. Husu dejte do pekáčku, podlijte vodou. Pečte při 100°C 7 hodin, pokud by byla tuhá tak pečte déle a nakonec na kůrčičku pečte 180 °C 40 minut jen na barvu a do zlatova. Tuk slijte a výpek svařte, vyrestujte na tuk, zaprášte moukou, podlijet vodou nebo vývarem, převařte 20 minut, přeceďte přes cedník a dle potřeby dosolte.

Červené zelí po vinařsku

50 g kachního sádla



200 g cibule



1,1 kg červeného zelí



220 g červených jablek



2 dcl červeného vína



20 g hrubé mouky



150 g cukru krupice



50 g soli



ocet



Sádlo, cibule na malé kostičky zpěťe, jablka oloupaná na kostičky, zelí nakrájejte na nudličky, zalijte vínem, duste do měkka, nakonec zahustěte tekutinu a dochuťte.

Bramborový knedlík

1 kg uvařených brambor nastrouhaných na jemno



400 g hrubé mouky



sůl



2 vejce



100 g pasterizovaných žloutků



Pečená jablka

Jablka dejte na plech a pečtě na 160 stupňů 40 minut, po vychlazení vypíchněte prostředek.