Pečené dýňové nudle s rajčaty a masovými kuličkami. Jak na ně?

Pokud máte doma spiralizér, tenhle recept určitě vyzkoušejte. A jestli ne, tak si honem tohoto skvělého kuchyňského pomocníka pořiďte. Dokáže totiž z mnoha druhů zeleniny vykouzlit překvapivě dobré nudle. A pokud k nim přidáte i omáčku z upečených rajčat, úspěch je zaručen.

Pečené dýňové nudle s rajčaty a masovými kuličkami

2 porce

1 kg oloupané máslové dýně (část bez semínek)

600 g čerstvých rajčat



250 g mletého masa (mix hovězího s vepřovým)

2 stroužky česneku

cca 6 polévkových lžic olivového oleje

2 hrsti čerstvé bazalky

sůl

pepř

Postup přípravy: Z máslové dýně (z jiného druhu bohužel nudle na spiralizéru udělat nejdou) odřízněte silnější část se semínky. Zbylou, užší část oloupejte a pak nakrouhejte na spiralizéru na silnější nudle. Pokud ho nemáte, můžete dýni nakrájet na kulaté plátky o výšce cca 1 cm a z nich pak pomocí škrabky ze strany krouhat ploché nudle.

Připravené dýňové nudle rozprostřete na plech vyložený pečícím papírem, mírně zakápněte olivovým olejem a promíchejte.

Čerstvá rajčata zvrchu nařízněte do kříže, vložte je do dostatečně hluboké nádoby a zalijte vařící vodou, aby byla všechna kompletně ponořená.

Nechte je chvíli v horké vodě a mezitím si připravte masové kuličky. Mleté maso osolte, opepřete a promíchejte s polovinou bazalky (tu nasekejte nadrobno). Dobře maso propracujte a pak ze směsi vytvořte malé kuličky.



Vraťte se k rajčatům. Slijte horkou vodu a rajčata zalijte co nejvíce ledovou vodou. Tím se začne odlupovat slupka a půjde mnohem snadněji odstranit. Oloupaná rajčata nakrájejte na plátky silné cca 5 mm, rozprostřete je v jedné vrstvě na plech vyložený pečícím papírem (dbejte na to, aby se rajčata nepřekrývala) a zakápněte olivovým olejem. Přidejte k nim stroužky česneku nakrájené na plátky, připravené masové kuličky, trošku plátky rajčat osolte a opepřete.

Oba plechy vložte do trouby do trouby vyhřáté na 180°C a pečte 20-25 minut. Ideální je umístit plech s rajčaty nahoru, s dýňovými nudlemi dolů. Rajčata by měla začít mírně karamelizovat (proto musí ležet v jedné vrstvě, aby se spíše nevařila). Nudle můžete jednou či dvakrát během pečení promíchat, osolte je až při podávání.

Nudle podávejte společně s rajčaty a masovými kuličkami, ozdobené čerstvou bazalkou a zakápnuté olivovým olejem.

Lze doplnit i nakrájenými olivami.

Pokud si chcete uchovat trošku léta do podzimu, výše uvedený postup je skvělý i pro uchování rajčat ve sklenicích. Stačí je po upečení přemístit do sklenic vymytých vařící vodou, zakápnout olivovým olejem, otočit dnem vzhůru a takto nechat vychladnout. V lednici vydrží takto připravená rajčata několik týdnů.