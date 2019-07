DAVID: Smutný plastový svět a vzpomínka na salám v papíru a mléko ve skle

Plasty, plasty, mikro plasty. Slova, která se skloňují každý den v televizi, na sociálních sítích a v tištěných médiích. Igelitové tašky, láhve, brčka v moři, pitná voda, ryby a mořská sůl plná mikroplastu. Kvůli lidem a neustálému apelování nejen na všech sociálních sítích Evropská unie zavedla pravidla, jak snížit, omezit a zakázat používání plastů. Brzy vyjdou zákony zakazující používání jednorázových plastů.

To znamená ukončení výroby plastových brček a míchátek do nápojů, jednorázového plastového nádobí, plastových tyčinek do uší, plastových úchytů k nafukovacím balónkům, plastových sáčků, jednorázových kelímků na nápoje… Plastový svět nás obklopuje. Některé plastové věci používáme každý den a vícekrát, tak jako například zubní kartáčky, boty, oblečení, školní tašky, nábytek a tak dále.

Dodnes vzpomínám, jak jsem před 35 lety chodil nakupovat. Začalo to vždy tak, že jsem otevřel potravinovou skříň a do tašky jsem naskládal prázdné zálohované skleněné lahve od piva, limonád, vody a smetany. Ty jsem vrátil a tím získal část peněz na další nákup. Když jsem šel pro uzeniny, sýry nebo saláty, vystál jsem si frontu v lahůdkách a vše se balilo do papíru.

Ovoce a zelenina se balila do papírových sáčků. Maso se také balilo do papíru. V samoobsluze jsem pak dokoupil zbytek. Většina byla zabalena v papíru. Třeba vejce v papírovém pytlíku se mi vždy podařilo cestou rozbít.

Mléčné výrobky byly většinou ve skle, některé byly zavařené v plastových sáčcích. Většinou jsme kupovali sezónní věci. Ne jako nyní, kdy je možné koupit jahody a exotické ovoce po celý rok. Dříve byly maximálně pomeranče, z dovozu ze spřátelené Kuby. Pečivo se dávalo do papírových sáčků. Voda se nekupovala, maximálně minerální voda. I zubní pasty se dříve prodávaly v kovových tubách. Šampóny byly ve skleněných lahvičkách.

Radek David Jako jeden z prvních špičkových šéfkuchařů objel celou řadu českých farem a implementoval jejich produkty do restaurací La Veranda Praha a Babiččina zahrada v Průhonicích. Nyní se stará ještě o The Bistro. Do toho 8x ročně odlétá na Ukrajinu, kde vytváří menu pro restauraci La Veranda a síť 6 restaurací Fajna familia. Kuchařskou kariéru začal po vojně v hotelu Adria Praha, restauraci Rybí trh a hotelu Radisson SAS Alcron Praha. Jeho srdcová záležitost je restaurace La Veranda, která je doporučovaná Michelinem. Je otevřená už 17 let a připravuje zde moderní světovou kuchyni s asijským dotekem. Každoročně odjíždí na pracovní stáže do zahraničí. Už měl možnost vařit v Provence v restauraci La Chassagnette, v Piemontě v restauraci Violetta, v Londýně prošel restaurace Dinner by Heston Blumenthal, Marcus, Story, Typing Room, Pied a Terre, Alyn Williams at the Westbury, L´Autre Pied, Ametsa with Arzak instruction, The Ledbury, Latium, atd. Podílel se jako autor na knihách Bio menu, Sexy moderní česká kuchyně a spolupracuje na knihách s Romanem Vaňkem z Prakulu, kde i jako lektor školí.

Rád předává zkušenosti a dělí se o ně na veřejném facebookovém profilu a svých webových stránkách.

Doma se schovával starý papír, ten se vozil do sběru nebo do školy, když se soutěžilo, která třída nasbírá více papíru. Když jsem se učil, neexistovaly vakuovací stroje a fresh folie. Vše chodilo v přepravkách, velkých pytlích, zabalené v papíře nebo v plechovkách.



Maximálně někde byly celofánové přířezy, které se dávaly na cukrářské výrobky a studené mísy. Vše se uvařilo, dávalo do lednic a boxů. Na všem byly škraloupy, ale taková byla doba. Cukráři používali do nekonečna textilní cukrářské pytlíky, které museli prát.

A jak je to teď?

Jdete do samoobsluhy a už nemusíte nosit zálohované lahve. Pečivo dáváte do igelitových sáčků, salámy, sýry, saláty jsou balené po 50-100 g v plastových vaničkách. Jogurty a různé probiotické nápoje se prodávají v malých plastových kelímcích. Ovoce a zeleninu balíte do igelitových sáčků nebo je zabalená do plastových vaniček. Dokonce se něco balí po jednom kuse. Salátové okurky, zelí, čtyři kusy rajčat.

Vejce jsou v plastových nebo papírových chráničích. Maso je zabalené ve folii a plastových vaničkách. Voda, limonády, minerální vody, sirupy, pivo. Vše jen v plastu. A pak se podívejte do nákupního košíku. Co tam všechno najdete a kolik toho není zabaleného v plastu. Zubní pasty v plastu. Šampóny v plastu, i když tam bych to akceptoval kvůli bezpečnosti, rozbití skla ve sprchovém koutě není nic příjemného.

Jak jsou na tom restaurace?

V restauracích vše kupujeme ve velkém. Zboží nám vozí ve vratných přepravkách. Ale i přesto je některé gastro balení zbytečně zabaleno v plastu.

Přesto přese všechno pro ochranu spotřebitele používáme vakuovací stroje, v nichž vakuujeme do plastových pytlů anebo zakrýváme zboží fresh folií. Tím pádem taky zatěžujeme svět. Cukráři používají jednorázové plastové cukrářské sáčky.

Plastový svět nás obklopil a my jsme si na to zvykli. Je jen nás, jak se k tomu postavíme. Zda budeme kupovat titěrná malá balení, nebo koupíme větší balení. Zda si na pečivo vezmeme svůj plátěný sáček nebo na zeleninu použijete frusack. Apelujte na řetězce, aby začaly používat jiná balení. Pokud máte možnost nakupovat na trhu, stačí jedna taška nebo proutěný koš. Jsou obchody, do kterých si můžete přinést své obaly a nakoupit věci.

My Češi jsme přeborníci v recyklování. Pokud svědomitě recyklujete, rozlišujete papíry, sklo, plasty, baterky, bioodpad. Do sběrných dvorů se vozí vše, co nelze roztřídit do popelnic. I tím pomáháte víc, než si myslíte.

Perlička na závěr

Pokud restaurace nebo jiná organizace nemá uzavřenou smlouvu například na odvoz skla a jeho zaměstnanci by házeli prázdné láhve do veřejného kontejneru na sklo, hrozí provozovateli pokuta až do výše 300 tisíc korun. Lze to ošetřit písemnou smlouvou s městem a zapojit se do systému města pro nakládání s odpady. To samé platí s papírem, směsným odpadem i plasty.