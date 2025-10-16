Podzim je tu a s ním i čas dýní. Uvařte si polévku, marmeládu nebo rizoto

Autor:
  8:12
Podzim je tu a s ním přichází čas dýní. Zelenina, která je hlavním symbolem amerického Halloweenu, se skvěle hodí pro podzimní sychravé dny. Navíc jsou dýně zdravé, obsahují provitamin A, vitaminy skupiny B, vápník, draslík, hořčík, železo, zinek a fosfor. Co z nich připravit? Server Lidovky.cz přináší pět jednoduchých receptů.

Dýně | foto: Shutterstock

Dýňová polévka se zázvorem

  • 1 dýně (nejlépe hokkaido, ale může být i máslová)
  • 1 větší cibule
  • větší kus zázvoru
  • 1,5 litru vývaru
  • plechovka kokosového mléka
  • sůl
  • bylinky (dobrá je bazalka, ideální medvědí česnek)
  • sezamový olej
  • dýňová semínka
Dýňová polévka

Postup: Dýni oloupejte a vydlabejte semínka, nakrájejte na větší kostičky. Nakrájenou cibuli nechte zesklovatět. Přidejte nastrouhaný zázvor, dýni a chvíli restujte. Zalijte vývarem, přidejte bylinky a nechte povařit asi 15 minut. Potom polévku rozmixujte, přidejte kokosové mléko a vmíchejte ho do polévky. Rozmixovat na krém. Nakonec polévku ozdobte dýňovými semínky.

Děsivá dýně na vašem stole. Osvědčené recepty pro podzimní dny

Dýňová marmeláda

  • 1 dýně hokkaido
  • kousek zázvoru
  • želírovací cukr
  • 1 pomeranč
  • 1 lžička mletého hřebíčku
  • 1 lžička skořice

Postup: 1 kg dužniny bez slupky a semínek nakrájejte na drobné kostičky a zalijte v hrnci vodou 2 cm nad dýni a zhruba 20–30 minut vařte doměkka. K dýňové kaši přisypte 500 g želírovacícho cukru 2:1, 1 cm nastrouhaného oloupaného zázvoru, šťávu a kůru z pomeranče, lžičku mletého hřebíčku a lžičku skořice, promíchejte, přiveďte k varu a 3 minuty povařte. Rozlijte do čistých suchých sklenic a zavíčkujte

Salát s marinovanou dýní a hřiby (Roman Paulus)

  • 220 g dýně
  • 150 g hřibů
  • máslo na smažení
  • směs salátů (podle chuti: frisée, lollo rosso a polníček, cca 100 g)
  • dýňový olej
  • vinný nebo jablečný ocet
  • kůra z jednoho citronu
  • celá skořice
  • hřebíček
  • badyán
  • cukr
  • sůl, pepř
Salát s marinovanou dýní a hřiby.

Postup: V kastrůlku si nejprve z vody, bílého octa, citronové kůry, soli, cukru, skořice, hřebíčku a badyánu připravíme sladkokyselý nálev, který krátce svaříme. Dýni nakrájíme na tenké plátky a v připraveném rozvaru necháme minutku povařit. Potom sundáme z tepla a v láku necháme marinovat, dokud nevychladne (dýně nesmí být rozvařená, jen poloměkká). Směs salátů smícháme s marinovanou dýní a rozdělíme na talíře. Houby obalíme v klasickém trojobalu (strouhanku můžeme ochutit bylinkami), osmažíme na přepuštěném másle dozlatova a poklademe na salát. Podáváme zakápnuté dýňovým olejem, můžeme dozdobit praženými dýňovými semínky.

Podzim a univerzální dýně: zkuste třeba krém

Dýňový dort s ořechy

  • 1kg dýně nakrájené na kostičky
  • 300 g piškotů
  • 200 g cukru
  • 3 vejce
  • šťáva z jednoho pomeranče
  • 100 g rozinek (dobré je namočit do rumu)
  • 50 g ořechů
  • olej
  • hrubá mouka
  • sůl

Postup: Kostky dýně povařte v osolené vodě. Vychladlou dýni rozmixujte se žloutky a cukrem, vmíchejte rozdrolené piškoty, pokrájené ořechy, rozinky, pomerančovou šťávu a sníh z bílků. Těsto nalijte do vymazané a moukou vysypané dortové formy a pečte ve středně vyhřáté troubě.

Dýně - ilustrační foto

Dýňové rizoto

  • 1 středně velká dýně hokkaidó
  • 400 ml zeleninového vývaru
  • 200 ml rýže arborio
  • 2 polévkové lžíce másla
  • 1 cibule, nakrájená na jemno
  • olej z dýňových semínek parmazán, nastrouhaný na jemno

5 věcí, které můžete udělat s...

Inspirujte se recepty v seriálu serveru Lidovky.cz

Postup: Dýni nejdříve omyjte a nakrájejte na kostičky. Ve vysoké pánvi rozehřejte máslo a osmažte na něm kousíčky dýně. Ve chvíli, kdy je cibule i dýně měkká, posypejte je rýží a zalijte vývarem. Rýži je nutné stále míchat. Ve chvíli, kdy se vývar odpaří, postup opakujte. Až bude rýže „na skus“ a rizoto bude krémové, stáhněte plamen a servírujte.

Dýňový džus

  • 2 kg dýně
  • 1 kg hnědého cukru
  • 3 citrony
  • 2 litry vody

Dýni nakrájejte na kostičky, zasypte hnědým cukrem a citronovou šťávou, zalijte vodou a nechte odstát celý den. Poté přidejte omyté nakrájené citrony a vše uvařte doměkka. Nechte vychladit a rozmixujte. Buď můžete připravený džus namixovat vodou a vypít co nejdříve, nebo ho nalijte do sklenic, sterilizujte a zřeďte podle potřeby později.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.