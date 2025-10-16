Dýňová polévka se zázvorem
- 1 dýně (nejlépe hokkaido, ale může být i máslová)
- 1 větší cibule
- větší kus zázvoru
- 1,5 litru vývaru
- plechovka kokosového mléka
- sůl
- bylinky (dobrá je bazalka, ideální medvědí česnek)
- sezamový olej
- dýňová semínka
Postup: Dýni oloupejte a vydlabejte semínka, nakrájejte na větší kostičky. Nakrájenou cibuli nechte zesklovatět. Přidejte nastrouhaný zázvor, dýni a chvíli restujte. Zalijte vývarem, přidejte bylinky a nechte povařit asi 15 minut. Potom polévku rozmixujte, přidejte kokosové mléko a vmíchejte ho do polévky. Rozmixovat na krém. Nakonec polévku ozdobte dýňovými semínky.
Dýňová marmeláda
- 1 dýně hokkaido
- kousek zázvoru
- želírovací cukr
- 1 pomeranč
- 1 lžička mletého hřebíčku
- 1 lžička skořice
Postup: 1 kg dužniny bez slupky a semínek nakrájejte na drobné kostičky a zalijte v hrnci vodou 2 cm nad dýni a zhruba 20–30 minut vařte doměkka. K dýňové kaši přisypte 500 g želírovacícho cukru 2:1, 1 cm nastrouhaného oloupaného zázvoru, šťávu a kůru z pomeranče, lžičku mletého hřebíčku a lžičku skořice, promíchejte, přiveďte k varu a 3 minuty povařte. Rozlijte do čistých suchých sklenic a zavíčkujte
Salát s marinovanou dýní a hřiby (Roman Paulus)
- 220 g dýně
- 150 g hřibů
- máslo na smažení
- směs salátů (podle chuti: frisée, lollo rosso a polníček, cca 100 g)
- dýňový olej
- vinný nebo jablečný ocet
- kůra z jednoho citronu
- celá skořice
- hřebíček
- badyán
- cukr
- sůl, pepř
Postup: V kastrůlku si nejprve z vody, bílého octa, citronové kůry, soli, cukru, skořice, hřebíčku a badyánu připravíme sladkokyselý nálev, který krátce svaříme. Dýni nakrájíme na tenké plátky a v připraveném rozvaru necháme minutku povařit. Potom sundáme z tepla a v láku necháme marinovat, dokud nevychladne (dýně nesmí být rozvařená, jen poloměkká). Směs salátů smícháme s marinovanou dýní a rozdělíme na talíře. Houby obalíme v klasickém trojobalu (strouhanku můžeme ochutit bylinkami), osmažíme na přepuštěném másle dozlatova a poklademe na salát. Podáváme zakápnuté dýňovým olejem, můžeme dozdobit praženými dýňovými semínky.
Dýňový dort s ořechy
- 1kg dýně nakrájené na kostičky
- 300 g piškotů
- 200 g cukru
- 3 vejce
- šťáva z jednoho pomeranče
- 100 g rozinek (dobré je namočit do rumu)
- 50 g ořechů
- olej
- hrubá mouka
- sůl
Postup: Kostky dýně povařte v osolené vodě. Vychladlou dýni rozmixujte se žloutky a cukrem, vmíchejte rozdrolené piškoty, pokrájené ořechy, rozinky, pomerančovou šťávu a sníh z bílků. Těsto nalijte do vymazané a moukou vysypané dortové formy a pečte ve středně vyhřáté troubě.
Dýňové rizoto
- 1 středně velká dýně hokkaidó
- 400 ml zeleninového vývaru
- 200 ml rýže arborio
- 2 polévkové lžíce másla
- 1 cibule, nakrájená na jemno
- olej z dýňových semínek parmazán, nastrouhaný na jemno
Postup: Dýni nejdříve omyjte a nakrájejte na kostičky. Ve vysoké pánvi rozehřejte máslo a osmažte na něm kousíčky dýně. Ve chvíli, kdy je cibule i dýně měkká, posypejte je rýží a zalijte vývarem. Rýži je nutné stále míchat. Ve chvíli, kdy se vývar odpaří, postup opakujte. Až bude rýže „na skus“ a rizoto bude krémové, stáhněte plamen a servírujte.
Dýňový džus
- 2 kg dýně
- 1 kg hnědého cukru
- 3 citrony
- 2 litry vody
Dýni nakrájejte na kostičky, zasypte hnědým cukrem a citronovou šťávou, zalijte vodou a nechte odstát celý den. Poté přidejte omyté nakrájené citrony a vše uvařte doměkka. Nechte vychladit a rozmixujte. Buď můžete připravený džus namixovat vodou a vypít co nejdříve, nebo ho nalijte do sklenic, sterilizujte a zřeďte podle potřeby později.