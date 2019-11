Podzimní zelenina a dary lesa. Jak na smetanové zelí s houbami?

S příchodem podzimu se většinou mění chutě na to, co by si člověk rád dal. Alespoň já to tak mám. V létě u mě vedou svěží jednoduchá jídla postavená na čerstvé zelenině. S prvním ochlazením přichází na řadu vařená či pečená podzimní zelenina, často v kombinaci se smetanovými omáčkami a houbami. Vše tohle jsem se pokusila spojit do snadného receptu z jednoho hrnce. A i když samochvála prý smrdí, myslím, že se to podařilo na výbornou.

Smetanové zelí s houbami 800 g bílého hlávkového zelí

10 g sádla



100-200 g slaniny, šunky nebo předem upečeného masa



200 g cibule



350 g hub (hřiby, žampiony, hlíva ústřičná atd.)



4 stroužky česneku



1 lžička mletého kmínu



1 hrst čerstvé petrželky



150 g smetany na šlehání



200 g sýru brie

sůl

pepř

Postup přípravy: Hlávkové zelí zbavte košťálu a listy nakrájejte na nudličky nebo čtverečky. Promněte je důkladně se solí, aby zkřehly. Ve větším hrnci rozpusťte sádlo a opečte v něm na kostičky nakrájenou slaninu nebo kousky předem upečeného masa. Přidejte na kostičky nakrájenou cibuli a opečte ji dozlatova.

Přisypte očištěné nakrájené houby. Lze použít hřiby, žampiony, hlívu aj., čerstvé nebo rozmražené, případně i sušené, které jste předem namočili do horké vody a po půl hodině slili. Houby mírně osolte, nechte pustit šťávu a tu vyvařte. Přidejte rozdrcený česnek a krátce orestujte. Přisypte mletý kmín a nechte rozvonět.

Do hrnce nasypte zelí, promíchejte, zakryjte a krátce poduste do poloměkka. Ochutnejte, směs opepřete a případně dosolte. Vmíchejte nasekanou petrželku, smetanu a na kostičky nakrájený sýr. Hrnec vložte nezakrytý do trouby vyhřáté na 200 °C a pečte přibližně 25 minut. Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách.