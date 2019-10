Polévka, krekry i koláč. Přinášíme 5 receptů s batáty

Mají za sebou stovky receptů a tři úspěšné kuchařky a teď připravili další - Jíme zdravě po celý rok. Tentokrát lákají na recepty, které lze snadno přizpůsobit sezónám, protože důraz kladou na suroviny. Ty sezónní jsou totiž vždy dobře dostupné a levnější. Nechte se inspirovat a připravte si podzimní dobroty s batáty.

Batátová polévka s kari

1 lžíce olivového oleje

1 bílá cibule



2 stroužky česneku



1 lžička kari koření



1 lžičky mletého římského kmínu



700 g batát



500 ml zeleninového vývaru



100 ml tuhé části kokosového mléka z plechovky

1 hrst čerstvé petrželky k podávání



sůl



pepř



Cibuli nakrájejte najemno a česnek na plátky. Batáty oloupejte a ostrým nožem nakrájejte na malé kostky. V hrnci na středním plameni rozehřejte 1 lžíci olivového oleje, přidejte cibuli a opékejte ji po dobu 3–4 minut. Poté přidejte plátky česneku, římský kmín a kari a vše restujte 2 minuty.

Následně do hrnce přidejte batáty a restujte 5 minut. Po této době vyndejte z hrnce pár orestovaných batát a schovejte si je stranou na ozdobu. Zbylou směs v hrnci zalijte 500 ml zeleninového vývaru, hrnec přiklopte pokličkou a vše vařte 15–20 minut do změknutí batát.

Poté hrnec odstavte a polévku nechte trochu vychladnout. Pak do ní přidejte kokosové mléko a rozmixujte ji tyčovým nebo stolním mixérem dohladka. Polévku dochuťte solí a pepřem a podávejte s orestovanými batátami a čerstvou petrželkou.

Batátové hranolky

700 g batát (2 větší kusy)

1 lžička mleté uzené papriky



1 lžičky sušeného chilli



2 lžíce olivového oleje



1 lžičky soli



pepř



Na dip:

2 zralá avokáda

1 hrst čerstvé petrželky



100 g bílého jogurtu (3,5 % tuku)



1 lžíce limetkové šťávy



sůl



pepř



Troubu předehřejte na 180 °C. Bataty očistěte kartáčem (neloupejte!) a odstraňte z nich nožem všechny nedokonalosti a nečistoty. Ostrým nožem batáty rozpulte a nakrájejte na proužky. V mise je následně smíchejte s uzenou paprikou, chilli, olivovým olejem, solí a špetkou pepře.

Obalené batáty rozprostřete na plech vyložený pečícím papírem a pečte v předehřáté troubě při 180-190 °C 25–28 minut dozlatova. Než se bataty upečou, stihnete akorát připravit dip. Avokáda zbavte

slupky a pecky. Dužinu rozmixujte společně s čerstvou petrželkou, jogurtem, solí, pepřem a limetkovou šťávou. Dip dejte před podáváním ještě na chvilku do lednice.

Batátové hranolky

Batátová tortilla se špenátem

500 g batát (cca 2 středně velké)

3 lžíce olivového oleje



200 g bílé cibule (cca 2 střední)



2 stroužky česneku (utřené)



7 vajec



100 g listového špenátu



sůl



pepř



Cibuli oloupejte, rozkrojte napůl a nakrájejte na klínky, které v prstech rozeberte na jednotlivé dílky. Batáty oloupejte a nakrájejte na tenké plátky (zhruba po 4–5 mm). V hlubší pánvi (průměr 25 cm) rozehřejte 3 lžíce olivového oleje, přidejte cibuli a opékejte ji na středním plameni 5 minut dosklovita.

Batátové pyré 240 g rýžových těstovin typu „kolínka“ v suchém stavu

200 ml rýžové smetany



80 g cheddaru (nastrouhaného)



sůl



pepř

Nejprve si připravte batátové pyré. Batáty oloupejte, očistěte a nakrájejte na kostičky. V hrnci přiveďte k varu 1,5 l vody, přidejte nakrájené batáty a vařte zhruba 15–20 minut. Po této době batáty slijte a rozmixujte dohladka. Z uvedeného množství surovin vznikne cca 600 g pyré.



Následně přidejte nakrájené batáty a špetku soli, obsah pánve zalijte 250 ml vody a vařte bez pokličky 10–12 minut. Batáty během vaření míchejte, aby změkly i ty, které jsou nahoře. Na konci vaření by voda měla být odpařená a batáty změklé, ale stále o něco pevnější než vařené brambory.



Zatímco se vaří batáty, properte listy špenátu a nakrájejte je nahrubo. Do větší misky si rozklepněte všech 7 vajec a vyšlehejte je s utřeným česnekem, špetkou soli a špetkou pepře. Až budou batáty v pánvi dostatečně změklé, přidejte k nim nakrájeny špenát, promíchejte a zalijte vaječnou směsí. Pánev přiklopte pokličkou, stáhněte plamen a pečte na velmi mírném ohřevu 10 minut do úplného uvařeni vajec. Tortillu opatrně vyjměte z pánve, rozkrojte na 8 dílků a ještě teplou ji podávejte.



Čedarové krekry s batáty

150 g celozrnné špaldové mouky hladké

1 lžička mleté sladké papriky



50 g cheddaru (strouhaného)



100 g batátového pyré



2 lžíce studené vody



1 lžičky soli



1 lžičky pepře



Troubu předehřejte na 180 °C. Všechny uvedené ingredience přemístěte do výkonného mixeru (popřípadě zpracujte řádně rukama). Těsto mixujte po krátkých intervalech tak dlouho, dokud se nepropojí a nezačne se lepit na ostří nože. Mixer vypněte, těsto opatrně přendejte do větší mísy a dejte na 15 minut chladit do lednice. Poté těsto rozválejte na pomoučeném vale na zhruba 2 mm silnou placku. Radýlkem nebo nožem placku rozkrájejte na čtverce (nebo jiné tvary dle libosti) a pokládejte na plech vyložený pečícím papírem. Plech přemístěte do předehřáté trouby a pečte 15 minut při 170–180 °C.

Batátový cheesecake

Na korpus:

70 g kokosového oleje

40 g erythritolu (nebo kokosového cukru)

150 g vlašských ořechů (mletých)



80 g arašídového másla bez cukru



120 g jemných ovesných vloček



Na náplň:

300 g batátového pyré

600 g smetanového sýra s nízkým obsahem tuku (zhruba 10 g tuku / 100 g)

3 vejce



1 lžička vanilkového extraktu



1 lžíce mleté skořice



60 g erythritolu (nebo kokosového cukru)

Troubu předehřejte na 180 °C. Nejprve připravte korpus. Ve větší míse smíchejte kokosový olej, 40 g erythritolu, mleté vlašské ořechy, arašídové máslo a vločky. Rukama vypracujte kompaktní těsto, udělejte z něj kouli a dejte ho na 10 minut vychladit do lednice.

Erythritol je nízkokalorické přírodní sladidlo, které je vhodné zejména pro diabetiky – jedná se o alkoholový cukr s velmi nízkým až nulovým glykemickým indexem.

Mezitím si stihnete připravit náplň – všechny uvedené ingredience rozmixujte dohladka a náplň dejte vychladit do lednice. Vezměte si těsto na korpus a připravte si kulatou formu (O 30 cm). Formu vyložte pečícím papírem, připravené těsto rozdrobte po dně a okrajích formy a dlaněmi ho rovnoměrně upěchujte. Formu s korpusem (zatím bez náplně) dejte do předehřáté trouby a pečte 10 minut při 180 °C. Po této době vyjměte formu z trouby, na korpus nalijte připravenou náplň a dejte zpět do trouby. Pečte dalších 30 minut na 180 °C, pak teplotu stáhněte na 170 °C a pečte dalších 25–30 minut, dokud okraje náplně nezačnou zlátnout. Poté formu vyndejte a upečeny cheesecake nechte vychladnout na mřížce. Po vychladnutí ho dejte alespoň na 30 minut do lednice, následně ho rozkrájejte na 12 dílků a podávejte.



TIP: Cheesecake jsme podávali společně s kokosovým karamelem. Na jeho přípravu budete potřebovat 400 ml kokosového mléka z plechovky, 50 g kokosového cukru, 20 g kokosového oleje a špetku soli. Kokosové mléko společně s cukrem přemístěte do rendlíku a zahřívejte 10 minut na středním plameni. Poté snižte plamen a za stálého míchání nechte karamel zhoustnout (potrvá to zhruba 20–25 minut). Nakonec přimíchejte kokosový olej a špetku soli a rendlík odstavte. Karamel nechte vychladnout a podávejte, popřípadě skladujte v lednici.