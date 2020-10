Polévka ze zelených fazolek se ztraceným vejcem podle foodblogerky

Když jsem byla malá, fazolové lusky u mě patřily do skupiny nenáviděné zeleniny. Vždycky chudinky skončily na okraji talíře, ve společnosti podobně nemilovaných kapustiček. Ale na obranu obou těchto druhů zeleniny - nikdy jsem je neochutnala jinak než jako cosi rozvařeného šedozeleného vysypaného do polévky ze sáčku s mraženou zeleninou. Dneska obě miluju a věřím, že kdybych jako dítě ochutnala třeba tuhle polévku, nikdy by se u mě na blacklist nedostaly.

Polévka ze zelených fazolek se ztraceným vejcem Suroviny

300 g zelených fazolek

20 g másla nebo ghee *



150 g cibule



4 stroužky česneku



600 ml vývaru nebo vody



120 g smetany ke šlehání nebo na vaření *

50 g špeku nebo slaniny *



3 vejce *



1 lžíce octa



sůl



pepř

Postup: Očistěte fazolové lusky - omyjte je, odkrojte špičky se stopkou a odstraňte případná postranní vlákna. Můžete i použít i fazolky mražené. V hrnci rozehřejte máslo nebo ghee a opečte v něm dorůžova nadrobno nakrájenou cibuli. Jemně ji osolte. Přidejte polovinu rozdrceného česneku a nechte krátce rozvonět. Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách. Přisypte očištěné fazolové lusky, zalijte vývarem a opepřete. Přiveďte k varu, zakryjte a nechte jemně probublávat cca 20 minut. Až fazolky změknou, obsah hrnce rozmixujte dohladka. Přilijte smetanu a podle chuti osolte a opepřete. V pánvi opečte nadrobno nakrájený špek nebo slaninu. Až zezlátne, přidejte zbytek rozdrceného česneku a nechte za stálého míchání rozvonět.

Pokud se chcete zbavit přebytečného tuku, můžete vyškvařený špek s česnekem slít přes sítko. Ztracená vejce

Na přípravu ztracených (zastřených, pošírovaných) vajec je pro optimální výsledek nejlepší použít co nejčerstvější vejce. Těm drží bílek krásně tvar a neobsahuje tekutější část, která se při vaření rozptýlí do vody. Pokud nemáte přístup k čerstvě sebraným vejcím, pomozte si tím, že je přecedíte přes sítko. Tekutá část bílku odteče a vám zůstane pevnější vajíčko, které bude při vaření lépe držet tvar. Počítejte ale s tím, že čím starší vejce je, tím větší část bílku odteče. V menším, ale vyšším hrnci přiveďte k varu vodu. Až začne vřít, přilijte ocet. Ten pomůže tomu, aby se povrch bílku co nejrychleji vysrážel a udržel tvar. Teplotu plotýnky stáhněte, aby voda jen jemně perlila a už se vyloženě nevařila. Stoupající bubliny v prudce se vařící vodě by totiž narušily jemnou strukturu syrového vejce. Rozklepněte vejce, přeceďte ho přes sítko a přelijte do malé mističky. Pomocí lžíce vytvořte v hrnci s vodou vír a vejce z mističky opatrně vlijte do jeho středu. Pohyb vody pomůže bílek obalit okolo žloutku (zastřít ho). Nyní si stopněte přesně 3 minuty. Jakmile uplynou, vejce opatrně z hrnce vyjměte pomocí děrované naběračky. Pokud máte v plánu připravit i další zastřená vejce, to právě uvařené vložte opatrně do misky s ledovou vodou. Tím se zastaví proces varu a žloutek zůstane stále krásně tekutý až do podávání. Takto odložená vejce se pak prohřejí na talíři v horké polévce. Podávání: Horkou polévku doplňte ztracenými vejci a posypte opraženým špekem. Můžete ji podávat jako lehčí hlavní chod nebo sytější polévku následovanou lehčím hlavním jídlem.