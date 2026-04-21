Jde o jednu z nejstarších listových zelenin, kterou lidstvo konzumuje. Botanicky patří do rodiny Brassicacease (brukvovité), je tedy příbuzná zahradní řeřiše, hořčici, ředkvičce a křenu wasabi.
Ptáte se, kde ji seženete? Možná, že právě teď někde odpočívá u vašeho jezírka či blízkého potůčku. Lze ji též pěstovat v květináči či jako hydroponii. Zkuste navštívit trhy či zaručeně trendy supermarkety, kde vědí, co právě letí. Milují ji v Británii, kde uvidíte celé lány potočnice, ve Francii i Německu a Rakousku, k nám si však cestu stále hledá.
O léčebných účincích věděl už Hippokrates
Potočnice lékařská je krásná vodní bylina známá již 400 let před Kristem. Ve starověkém Řecku, na ostrově Kos Hipokrates, otec medicíny, nařídil, aby se jeho nemocnice vybudovala blízko pramenitých potoků, kde se daří potočnici, aby mohla být k dispozici jako strava pro jeho pacienty. Řecký generál Xenofón nabádal své vojáky, aby jedli potočnici, než půjdou do bitvy, stejně jako Římané tvrdili, že potočnice pomáhá vojákům být chrabrý v boji. Je vidět, že vojenství mělo s potočnicí pořád co do činění, velkým příznivcem potočnice byl samotný Napoleon, který dokonce nadšeně nařídil, aby se ve Francii pěstovala ve velkém, což se také stalo.
Potočnice jako královna pramenů i super zdravá potravina
Pravdou je, že základní potřebou k růstu potočnice je čistá pramenitá voda (proto také anglický název watercress - vodní řeřicha), nejlépe plná minerálů, díky nimž rostlina získává své úžasné vlastnosti. Tvrdí se, že obsahuje 15 základních vitamínů a minerálů, především vitamín K, A, C, D a E, z vitamínů skupiny B riboflavin, vitamín B6, a z minerálů jód, železo, vápník a také obsahuje foláty.
Dagmar Heřtová
Důležitou složkou jsou tzv. hořčičné oleje a fenylethyl hořičové silice, tedy je lékem na chudokrevnost, horečnatá a zánětlivá onemocnění. Celkově posiluje imunitní systém a právě oleje a silice se zasloužily o to, že potočnici je přisuzována podpora při vykašlávání hlenů, stimuluje vylučování žluči a všeobecně čistí krev. Zkráceně lze tedy říci, že potočnice obsahuje více železa než špenát, má více folátů než banán, více vitamínu C než pomeranč a více vápníku než mléko. A co víc, je výrazně nízkokalorická! 100 g potočnice obsahuje jen 11 kalorií!
Potočnice je oblíbená i pro svoji chuť
Potočnice je velmi křehká a i proto se svojí lehce pikantní, zemitou až pepřově zemitou chutí zvýrazní každý salát, pro toto aranžmá je velmi oblíbená a používá se téměř stejně jako italská roketa. Nakonec lze ji velmi snadno jen tak nasekat na tmavý či kváskový chléb či do sendviče, kde nádherně ladí s krémovým sýrem jako příjemné osvěžení pro léto. Svojí chutí však nejlépe ladí k rybám, ať už v bylinkovém másle, které lze s úspěchem použít i na steak, anebo do majonézy s potočnicovou příchutí. Lze s ní směle připravit i pesto, můžete ji servírovat jako zeleninovou přílohu; používání potočnice takto “jen” jako přílohy bylo tématem a hlavním motivem boje za znovuvzkříšení této zeleniny v Británii.
Británii ovládla Watercress queen! Potočnicová královna
V Británii se potočnice pěstovala ve velkém už v době viktoriánské éry a díky železnici byla transportována na trhy do Londýna. Prodávala se v pouličních stáncích a byla tak oblíbená, že lze dokonce hovořit o prvním „street food“, kdy byla tato krásná rostlinka svázaná do kytice, z níž se ujídaly lístky, podobně jako když dnes okusujeme kornout se zmrzlinou. Lidé kupovali potočnici jako pochoutku k snídani, kdy si jí posypali chléb, ti nejchudší ji jedli prostě jen tak; proto si také vysloužila přezdívku „chléb chudých“.
Nejznámější dámou v Británii, která se zasloužila o pěstování potočnice ve velkém, byla Eliza Jamesová, která už jako malé dítě trhala potočnici kolem továren v Birminghamu. Brzy se ale rozhodla podnikat ve velkém a získala prakticky monopol na dodávky potočnice do hotelů a restaurací v Londýně, proto se jí neřeklo jinak než „Watercress Queen“. Její dodávky pro Covent Garden Market (známý trh v Covent Garden) byly vyhlášené. I přes své nesmírné bohatství se více než 50 let každý týden vypravila prodávat potočnici na trhy. Zemřela roku 1927 ve svých 72 letech a v té době společnost James & Son, kterou založila dodávala jen o víkendu neuvěřitelných 50 tun potočnice.
Potočnici už ne jen jako přílohu
I v průběhu obou světových válek Velká Británie potočnici milovala. Ministerstvo zdravotnictví doporučovalo jíst potočnici kvůli zdravotním účinkům, zejména ji dávat dětem pro podpoření zdravého růstu. Přesto se potočnice i přes svoji noblesní historii postupně stávala pouze přílohou a ozdobou na talířích a to jen těch nejprestižnějších hotelových restaurací a steak housů. Právě s mottem: „Už ne jen jako přílohu“, začala velká kampaň za znovuoživení potočnice, která se zasloužila o renesanci této suroviny v kuchyni. Dnes je potočnice právem považována za originální super potravinu, která se těší velké oblibě a je jednou z nejprodávanějších surovin do salátů i samotných zelených lístků.
Dietní polévka z potočnice? Ano! Doporučuje ji i Elisabeth Hurleyová
Velkým fanouškem potočnice je i slavná Elizabeth Hurleyová, britská modelka a herečka, kterou Britové milují. Na svoji dietní polévku z potočnice nedá dopustit. Inspirovala jsem se a vyzkoušejte ji i vy jako svěží jarní životabudič! Nejen že vám pomůže proti jarní únavě, ale také si pochutnáte.
Polévka z potočnice
- 2-3 brambory
- 2 šalotky
- 20 g másla
- 3 velké stroužky česneku
- 1 litr zeleninového vývaru
- asi 50 g čerstvého nebo mraženého hrášku
- pár lístků čerstvé máty
- 100 g čerstvé potočnice
- mořská sůl
- čerstvě namletý pepř
Nejdříve si na rozpuštěném másle podusíme nakrájenou šalotku. Krátce osmahneme a přidáme na plátky nakrájený česnek a na kostičky nakrájené brambory. Zalijeme horkým vývarem a necháme asi 7 minut dusit, než jsou brambory měkké. Přidáme hrášek a asi 2 minuty povaříme. Přidáme omytou potočnici a lístky máty a rozmixujeme tyčovým mixérem. Ochutnáme a případně ochutíme mořskou solí a čerstvě namletým pepřem. Zdobíme lístky máty a potočnice.