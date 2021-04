Překvapte rodinu neobvyklou dobrotou. Zkuste velikonoční věnec

Slovenský návrhář, účastník soutěže MasterChef a nadšený kuchař Pavel Berky vymyslel svůj vlastní velikonoční recept. „Myslím, že recepty na nádivku, beránka a mazanec jednoduše najdete všude. Proto jsem připravil recept na tento vynikající velikonoční věnec, který je krásně vláčný, jemný a nádherně vám rozzáří jarní stůl. Můžete si jej nazdobit po svém, posypat třeba mandlemi a věřím, že rodinu či návštěvu mile překvapí,“ říká.

Velikonoční věnec

Ingredience:

390 g hladké mouky

295 ml plnotučného mléka

95 g cukru



80 g másla



3 lžička sušeného droždí



1 lžička vanilkového extraktu



2 vejce



sůl



1 kraslici barvenou potravinářskou barvou, nebo přírodně cibulí aj.



Postup: Mléko ohřejte na přibližně 40°C. Do misky dejte polovinu cukru, droždí a ohřáté mléko. Směs zamíchejte a nechte na teplém místě vzejít kvásek.

Do mísy od kuchyňského robota nasypte mouku, větší špetku soli, zbylou část cukru, vejce a vzešlý kvásek. Pomocí hákového nástavce začněte hníst těsto na středním stupni a po cca 5 minutách rychlost zvyšte. Těsto míchejte až se vše pořádně propojí a těsto se začne lepit na stěny. Tento proces může trvat přibližně 10 - 15 minut. V průběhu hnětení směs 2 - 3 krát promíchejte pomocí stěrky, aby se do těsta zapracovaly všechny zbytky mouky ze stěn a dna nádoby. Správná konzistence těsta by měla být hutná a lepivá.

Dno nové mísy lehce poprašte moukou a uhnětené těsto do ní přeložte. Zakryjte utěrkou a dejte na teplé místo kynout na 2 hodiny. Těsto přibližně zdvojnásobí svůj objem. Mezitím si troubu předehřejte na 180°C. Těsto po vykynutí vyložte na pomoučenou pracovní plochu. Rozdělte na dvě části a rukama vytvarujte na stejně dlouhé válce. Těsto je velmi jemné a hůř se s ním pracuje, proto buďte opatrní a trpěliví. Připravte si plech nebo zapékací mísu ve které budete věnec péct. Do středu plechu dejte malované vejce. Připravené válce těsta omotejte kolem vejce, jakoby jste pletli jednoduchou vánočku.

Pečte ve vyhřáté troubě 25 - 30 minut. 10 minut před koncem věnec potřete rozšlehaným vejcem. Po upečení věnec vytáhněte z trouby, zakryjte utěrkou a nechte alespoň 15 minut odpočívat.

A můžete servírovat. Velikonoční věnec chutná skvěle jen tak, nebo si jej můžete pro změnu namazat domácí marmeládou, máslem či je skvělý ke sklenici mléka nebo šálku kávy, čaje či kakaa.