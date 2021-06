Připravit sklenice, láhve a notebook. Jak probíhá virtuální degustace maďarských vín?

Do online prostoru se v posledním roce přesunula řada aktivit, a to nejen nakupování v e-shopech, ale také třeba zážitky spojené s gastronomií. Koho by napadlo, že je možné uspořádat virtuální degustaci vín. Vyzkoušeli jsme, jaké to je, přenést se do několika maďarských regionů, které jsou svým vinohradnictvím vyhlášené.

Maďarsko si spojujeme s léčivými horkými prameny, prosluněnými jezery plnými ryb a vinohrady, na nichž se pěstují typické odrůdy vinné révy. Bikavér, Frankovka, Kadarka či Tokaj, názvy, které zaručeně vyvolají nějakou vzpomínku. Centrum pro agrární marketing ve spolupráci s Česko-maďarskou obchodní komorou připravilo online degustaci, na níž vína charakteristická pro maďarské vinařské regiony představili zástupci prestižních vinařství spolu se specialistou na vinařství Kristianem Kielmayerem a sommeliérem Jakubem Přibylem.

Maďarská vína pocházejí ze šesti různých vinařských regionů a v nich najdeme 22 oblastí, které se liší podnebím, půdní charakteristikou i historickými zvyklostmi. Do degustace bylo vybráno šest vín ze čtyř regionů a jejich názvy nejsou pro českého zákazníka nové. V minulosti je ovšem neprovázela vždy nejlepší pověst, protože se u nás prodávala spíš levná maďarská vína ne zrovna nejlepší kvality. Ta, která jsme ochutnali, ale patří naopak mezi nejlepší, což potvrdil i zkušený sommeliér.

Přípravit do akce! Jak taková virtuální degustace funguje? Předem vám přivezou láhve s degustovanými vzorky a dostanete také informace o vínech, která se budou ochutnávat. Je na vás, abyste si připravili nejen vhodné sklenice, ale také vodu na zapíjení a nejlépe i nakrájený sýr a chléb, kterými budete jednotlivá vína prokládat. Odborníci říkají, že sýr „vyčistí“ ústa, takže jsou vaše chuťové pohárky připravené na další vjemy. Prostřednictvím počítače se připojíte k videokonferenci, přes niž bude ochutnávka probíhat. Je to velmi jednoduché a instalaci potřebné aplikace zvládne i počítačově méně zdatný jedinec. Degustace může začít. Je dobrým zvykem dozvědět se něco o oblasti, z níž víno pochází, seznámit se s odrůdami, které se používají k výrobě. Poté vás sommeliér provede dalšími vjemy – upozorní na tóny vůně, chuti, barvy a dalších vlastností konkrétního vína. Doporučí vhodná jídla, která se s vínem snoubí. Pak je na vás, abyste si víno prohlédli, přivoněli k němu a ochutnávali. Začali jsme bílým vínem z regionu Horní Pannonie, oblast Pannonhalma. Podnebí je tu chladnější, a tak není divu, že se tu pěstují hlavně bílé odrůdy. Vína jsou bohatá na kyseliny, jsou ale také chuťově plná jako Chardonnay z vinařství Babarczi, které jsme ochutnali jako první. Zraje tři měsíce v barikovém sudu a má velmi krásnou slámovou barvu. Vůně je typická pro tuto odrůdu – bílé květy, broskev či ananas. Velmi lehké kyseliny jsou v chuti znát jen nepatrně, toto víno je ideální pro posezení s přáteli a naši degustaci příjemně otevřelo. Další víno mnohem víc angažovalo všechny naše smysly. Tradiční cuvée Egri Bikavér z vinařství St. Andrea Vineyards (celý název je Hangács Cru Egri Bikavér Grand Superior, ročník 2017) pochází z regionu Horní Maďarsko z oblasti Eger, která je pro Bikavér typická. Jakub Přibyl nás upozornil, že k vínu s názvem Bikavér, což znamená „býčí krev“, se traduje historka o vojácích, kteří si jím před bitvou dodávali odvahy. Jeho barva je tak temně rudá, že skutečně připomíná krev, a bojovníci měli tak intenzivně zbarvené vousy potřísněné vínem, že se o nich rozšířila pověst o pití býčí krve na posilnění. Když si víno prohlédnete ve sklenici proti světlu, je intenzivně zbarvené a můžeme pozorovat, jak smáčí sklo. Má tedy poměrně vysokou viskozitu, což je také jeden z parametrů sledovaných při profesionálních degustacích vín. K výrobě byly použity odrůdy Kékfrankos, Cabernet franc, Merlot, Pinot noir a Kadarka. Víno zraje 16 měsíců v dubových sudech a odborník doporučuje ročník 2017 jako již vyzrálý a připravený ke konzumaci. Sommeliér nabádá pořádně „ponořit“ nos do sklenice, abychom si užili další smyslový vjem – vůni. Je velmi vyvážená a jemná, zcela jasně tu ale rozeznáte tmavé lesní ovoce a koření. Chuť jde ruku v ruce s buketem – ostružiny, borůvky, rozinky, trochu čokolády... Poměrně vysoký obsah tříslovin neovlivňuje požitek z chuti ani při delším pití. Sommeliér doporučuje podávat toto víno k masu připravenému na grilu, které si zachovalo co nejvíc přirozených chutí. K jemné zvěřině i výrazným masům Ze zcela jiného regionu je St. László Bikavér, a to z Pannonie, oblasti Szekszárd. Tato část země jižně od Balatonu poskytuje vyzrálejší hrozny s měkčími kyselinami, pocházejí odsud velká červená vína vyráběná z klasických odrůd Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc či Merlot, ale také z místních specialit jako Kékfrankos a Kadarka. Velmi příjemná vůně tohoto vína evokuje třešně, maliny a červený rybíz, chuť je malinko kouřová a připomíná švestky a vyzrálé červené ovoce. Třísloviny brzy odeznějí a víno se s dobře zvoleným jídlem krásně rozprostírá po patře. Jakub Přibyl doporučuje servírování s jemnou zvěřinou, například dančím masem. Víno zrající dva roky v nových sudech je po čtyřech letech již velice dobře připraveno k pití, brzy již dosáhne vrcholu své zralosti. Villány/Ordogarok Pannonie do naší degustace přinesla ještě další dvě vína, a to z oblasti Villány. Ta je proslulá unikátním klimatem, výjimečný je rovněž terroir, tedy soubor vlastností tvořený složením půdy a dalšími přírodními vlivy. Vznikají tu elegantní komplexní vína, která mají sametovou strukturu a jsou chuťově bohatá. Villányi Franc „Ördögárok“ 2017 z vinařství Gere Attila je plné vůní ovoce, koření, divokých moruší a ucítíte i lehký závan kouře, který naladí chuťové buňky na pořádný kus šťavnatého steaku. Harmonická chuť není rušena výraznými tříslovinami, naopak ve spojení s výrazným masem bude výsledek excelentní. Působivá je i temně inkoustová barva vína s lehkou viskozitou. Villány je rovněž domovem vína Bock Ermitage, cuvée odrůd obou Cabernetů, Merlotu, Pinot Noir, Modrého Portugalu, Frankovky a Syrahu. Ročník 2016 má za sebou rok zrání v barikových dubových i tradičních velkých sudech. Granátově červená barva a lehčí aroma červeného ovoce slibuje příjemné pití, což následně potvrzuje i chuť jemných višní s lehkou tříslovinou a příjemným závěrem na patře. Ideálně se hodí pro chvíle posezení s přáteli, protože není nutno podávat je k jídlu. Když si ale toto víno zvolíte jako doprovod oběda, pak by to mohly být třeba srnčí medailonky s brusinkami. Tokajské se zmrzlinou Závěr degustace přinesl tokajské víno, které si většinou spojujeme s výraznou sladkostí. Tokajský vinařský region je vyhlášený odrůdami Furmint, Hárslevelü a Sárgamuskotály, známá jsou vína vyrobená z hroznů zasažených botrytickou plísní, která jim dodává charakteristickou výraznou chuť. Ochutnávané víno Tokaj Sweet by Zsirai z roku 2018 ovšem hraje na jinou notu. Sladká vína nejsou dnes tak populární, a tak vinařství přistoupilo k modernějšímu pojetí. Vinné hrozny neprošly vlivem botrytidy a po spontánní fermentaci ležely půl roku v nerezovém tanku. Tím si zachovaly maximální podíl ovocné vůně. Po prvním přivonění rozeznáte zřetelně rozinky, med a jablečný kompot, který přivane milé vzpomínky na dětství. Po ochutnání ale zjistíte, že víno není ani zdaleka tak sladké a těžké, jak byste u tokajského čekali. Při dobrém vychlazení mezi šesti a deseti stupni Celsia získáte nápoj, který se lehce a rychle konzumuje, je nečekaně svěží a jen příjemně nasládlý. Jakub Přibyl doporučuje podávat jej s vanilkovou zmrzlinou nebo pošírovanou hruškou, případně i jako doprovod k exotickým pokrmům, které obsahují například ananas. Dá se snadno pít i bez dezertu, se sladkou dobrotou ale může být ideální tečkou za degustačním menu maďarských vín.