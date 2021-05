Připravte si rychlý oběd. Příprava kuřecího saagu zabere čtvrt hodiny

Saag je označení pro skupinu pokrmů rozšířených v jižní Asii, jejichž základ tvoří zpravidla listová zelenina (například špenát nebo hořčičné listy) a směs koření. Některé varianty saagu mohou obsahovat také brambory, sýr či různé druhy masa. Jak na něj?

Krůtí saag

600 g krůtích prsou

2 stroužky česneku

30 g čerstvého zázvoru

80 g bílé cibule

1 lžička mletého chilli

1 lžička mleté kurkumy

1 lžička mletého římského kmínu

2 lžíce olivového oleje

100 g loupané celé červené čočky v suchém stavu

400 g loupaných krájených rajčat z plechovky

200 ml vody

200 g baby špenátu

200 g zakysané smetany (12 % tuku)

6 velkých plátků kvasového chleba (6× 100 g)

sůl

pepř

Postup: Krůtí prsa omyjte, osušte a očistěte, následně je nakrájejte na menší kostky o velikosti zhruba dva centimetry a vložte do větší mísy. Poté si oloupejte a najemno nakrájejte česnek a zázvor, bílou cibuli rovněž nakrájejte najemno a všechny tyto ingredience přidejte do mísy k masu. Nakonec do mísy přidejte mleté chilli, kurkumu a římský kmín a celý obsah mísy důkladně promíchejte. Nyní si připravte větší hrnec a rozehřejte v něm dvě lžíce olivového oleje. Poté do hrnce přemístěte okořeněnou směs z mísy a za stálého míchání ji opékejte dvgě až tři minuty na vysokém plameni.

Následně do hrnce přidejte červenou čočku, rajčata z plechovky, 200 ml vody, sůl a pepř, ztlumte plamen na střední stupeň, hrnec přiklopte pokličkou a vařte osm až deset minut do změknutí čočky. Po uvedené době do hrnce přidejte špenát, promíchejte a obsah hrnce povařte ještě minutu na středním plameni. Poté směs podle chuti dosolte a hotový saag rozdělte z hrnce do šesti talířů. Na závěr každou porci přelijte zakysanou smetanou a podávejte s kvasovým chlebem.