Přivítejte jaro. Připravte si kefírový dip z medvědího česneku

Medvědí česnek najdeme na stinných a vlhkých místech v lese. Má krásné, široké, ploché, svěže zelené listy s vysokým obsahem éterických olejů a je pro něj typická pronikavá vůně po česneku. Z divokého česneku se zpracovávají právě listy. Jedno důležité upozornění, jestli vyrazíte do lesa pro tyto voňavé a velmi chutné listy, pozor na možnou záměnu s listy konvalinek, které mají tvar podobný, ale bez česnekového aroma a navíc listy obsahují alkaloid colchicin, který je při konzumaci smrtelný. Listy medvědího česneku jsou absolutním jarním elixírem. Účinně detoxikují a regenerují játra, jsou vápníkovou bombou, dále obsahují železo a kyselinu listovou (B9). Z vitamínů jsou zastoupeny silné antioxidanty vitamín C a betakaroten, vitamíny skupiny B a obsahuje také druhotné fytochemické látky se silným protinádorovým účinkem. Medvědí česnek je účinným lékem proti jarní únavě, proto neváhejte a hurá do lesa, než vám ho snědí medvědi… Příroda totiž přesně ví, co na jaře nejvíce potřebují jak zvířata, tak i lidé. Jen bychom se měli naučit přírodu více vnímat a využívat její dary, které nám cíleně a smysluplně nabízí přesně v ten správný čas.