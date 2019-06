Nic pro alergiky. První kočičí kavárna v Ústí se těší oblibě, místo se musí rezervovat

Ústí nad Labem První kočičí kavárna v Ústí nad Labem se těší velkému zájmu hostů. Dát si kávu v prostoru, kde se volně pohybuje několik koček, má zájem tolik lidí, že je nutné si místo rezervovat. Návštěvníci kočky hladí nebo si s nimi pořizují selfie, vlastní zvířata si ale s sebou brát nemohou. Řekla to majitelka kavárny Marta Chrudimská.

„Kočky jsem měla vždycky ráda. Ve chvíli, kdy jsem chtěla změnit zaměstnání, jsem narazila na jednu kočičí kavárnu, moc se mi ten nápad líbil,“ uvedla Chrudimská, které pomáhá dcera Kateřina. „Bez její podpory bych do takového podnikání nikdy nešla,“ podotkla.



Místo našla nedaleko centra města ve stoupání k letnímu kinu. Prostor je barevný a plný herních prvků, ty ale neslouží dětem, nýbrž čtyřnohým obyvatelům kavárny. „Na to musíme občas upozorňovat. Také bylo nutné vytvořit určitá pravidla, jak se ke kočkám chovat. U dětí je vidět, zda doma zvířata mají, nebo ne. Zakázáno je samozřejmě je krmit,“ uvedla Chrudimská.

Chlupatá stvoření pocházejí z útulku. Momentálně se jich v kavárně pohybuje pět. „Vzali jsme partičku šesti koček, ale kocourek je nemocný, tak je doma,“ řekla jejich majitelka. Přes den se mohou kočky pohybovat v kavárně kdekoliv, nesmí ale za bar. Spaní, krmení a záchod mají o patro níž.

Kočky ven nechodí a návštěvníci musejí dávat pozor, aby jim neproklouzly mezi dveřmi. „Stane se, že skočí lidem na klín, chodí je okukovat, koukají jim do skleniček, to všechno mohou, protože ony jsou tu doma,“ poznamenala Chrudimská. Kromě různých druhů kávy mohou návštěvníci ochutnat veganské zákusky. „V Ústí je docela velká komunita veganů a oni se ptali na nějaké dorty, proto jsme je zkusili,“ dodala.

Do kavárny chodí lidé všech věkových generací. Návštěvu by si podle Chrudimské měl rozmyslet pouze alergik. Otevřeno je od pondělí do soboty.