Vánek z Pyrenejského poloostrova. Zkuste si připravit lehoučké španělské větry podle Rettigové

Známe to všichni – recept si žádá jeden dva žloutky, ale pro bílky už využití nemá. Kam s nimi? Určitě ne do odpadu – bílky je možné dobře skladovat (a střádat – nejlíp v suché sklenici se šroubovacím víčkem, ale i v mrazáku; po rozmrznutí jdou bez problémů vyšlehat), takže i když se k pečení nedostaneme hned, upotřebení v kuchyni najdou. Třeba ve španělských větrech, které svým názvem můžou připomenout „naše“ větrníky, jejich základem je ale právě směs bílků – a ovšem cukru.

Španělské větry se zavařeninou 6 bílků

300 g cukru

nastrouhaná kůra z půlky citronu

trocha meruňkového nebo malinového džemu

trocha moučkového cukru Bílky ušleháme s cukrem dotuha vmícháme citronovou kůru a sněhovou hmotou naplníme cukrářský pytlík nebo sáček s ustřihnutým rohem. Na plech vyložený papírem na pečení nastříkáme malé placičky. Na každou položíme hromádku marmelády a dalším sněhem zakryjeme do tvaru špičky. Lehce posypeme moučkovým cukrem a vložíme do trouby vyhřáté na cca 100 °C. Sušíme přibližně hodinu, měly by získat narůžovělou barvu. Po vytažení z trouby necháme vychladnout na mřížce. Uchováváme v suchu.

Trochu jako pusinky

Zatímco „český“ větrník je dezert podobný francouzským choux à la crème nebo ještě menším profiterolkám a jeho pórovité (odpalované) těsto obvykle ukrývá vanilkový máslový krém a šlehačku s karamelem, případně kávou, tzv. španělské větry ze všeho nejvíc připomenou naše pusinky.

Když už se plní, pak tak, že na každou na plech nastříkanou placičku položíme malou hromádku marmelády a dalším sněhem ji zakryjeme do tvaru špičky. Alespoň takový postup doporučuje Magdalena Dobromila Rettigová ve své Domácí kuchařce, z níž dnešní recept pochází.

Jak ovšem španělské větry přišly ke svému pojmenování, už kuchařka nevysvětluje. Pravděpodobně jde o recept převzatý ze španělských kuchařek a nejspíš za ním stojí také řádné šlehání bílkové hmoty. Svým tvarem oblíbenou dětskou hračku – na rozdíl od odpalovaných dezertů – moc nepřipomínají.

S mandlemi i se šodó

Příprava šlehaného bílkového sněhu si vedle bílků a cukru samozřejmě říká i o pořádný šlehač či robot. Šlehá se totiž docela dlouho – a poměrně dlouhá je i doba pečení, či spíše sušení, protože teplota v troubě by v tomto případě neměla překročit 100 °C. Při vyšších teplotách cukroví ztrácí tvar a na plechu se jakoby rozlévá.

Jako při každém pečení (s výjimkou hrnečkových receptů) cukr nepřidáváme tzv. od oka, ale pečlivě vážíme (50 g na jeden bílek), a to raději cukr krupicový než moučkový: ten, pokud ho recept přece předepisuje, se zpravidla do směsi jen lehce vmíchá zcela na konci, případně se jím pusinky-větry před pečením popráší. Některé recepty na pusinky taky bývají obohacené o škrob či vinný kámen, nutné však nejsou, a to ani v tomto případě.

Kdo by stál o drobné ozvláštnění, může do směsi přidat trochu předem opražených mletých mandlí nebo už zmíněnou zavařeninu, případně sladké pečivo před podáváním přelít „tuhým šodó“. V tom případě už ale kompletní recept trochu ztrácí na přitažlivosti, co se týče využití přebytečných bílků: základní rozpis na šodó podle Rettigové totiž na přibližně 120 g cukru a 0,3 l bílého vína počítá se 12 žloutky...