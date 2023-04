Rebarborový koláč

Budete potřebovat:

200 g cukru krupice (plus 100 g na drobenku)

500 g hladké mouky + 200 g na drobenku (můžeme použít i bezlepkovou)

2 vejce

120 ml slunečnicového oleje

250 g polotučného tvarohu

1 prášek do pečiva

100 g másla

rebarboru

Ve velké míse vyšleháme vejce s cukrem. Šleháme opravdu důkladně. Po vyšlehání přidáme do směsi prášek do pečiva, mouku, olej a tvaroh. Tuto směs opět šleháme, dokud vše nebude krásně hladké. Těsto vylijeme do středně velkého pekáčku vyloženého pečicím papírem.

Následně na ně rozprostřeme rebarboru, kterou si předem musíme oloupat a nakrájet na malé kousky. Množství rebarbory záleží na vás. Vše nakonec zasypeme drobenkou. Ta se připravuje následovně: V míse smícháme cukr, máslo a mouku. Mouku přidáváme postupně, výsledná hmota se musí mezi prsty krásně drolit.

Koláč pečeme v předehřáté troubě na 170 stupňů přibližně 30 minut. V průběhu pečení koláč kontrolujeme, každá trouba peče jinak.

Hotový koláč necháme vychladnout. Pokud chcete mít koláč sladší, můžete ho posypat moučkovým cukrem. Uchovává se v chladu a v suchu v uzavíratelné nádobě.