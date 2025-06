Rebarborový koláč

Potřebujeme: 500 g rebarbory, 200 g polohrubé mouky, 200 g hladké mouky, 200 g cukru krupice, 100 g másla nebo tuku na pečení, 2 vajíčka, 200 ml mléka, 1 vanilkový cukr, lžička skořice

Drobenka: 140 g hrubé mouky, 100 g másla (na kousky), 100 g krupicového cukru

Postup: Promíchejte mouky s cukrem, vanilkovým cukrem a kypřícím práškem. Přidejte vajíčka, mléko a rozpuštěné máslo. Zadělejte těsto, které pak vlijete na máslem vymazaný a vysypaný plech. Na těsto poklademe oloupanou a na kostky nakrájenou rebarboru. Rebarboru posypeme skořicí a drobenkou, kterou jste si připravili v misce z mouky, cukru a másla. Předehřejte troubu na 180°C a pečte asi půl hodiny.

Tvarohové knedlíky s rebarborou



Potřebujete: 500 g rebarbory, 250 g tvarohu, 250 g polohrubé mouky, 1 vejce, 1 vanilkový cukr, cukr moučka a strouhaný tvaroh na posyp (můžeme podávat i s ochucenou zakysanou smetanou)

Postup: Tvarohové knedlíky můžete místo ovoce naplnit i rebarborou. Očistěte ji, nakrájejte na špalíčky, vložte do hrnce, zasypte vanilkovým cukrem, podlijte troškou vody a asi 3 - 5 minut duste. Potom slijte vodu a nechte vychladnout. Z tvarohu, vejce a mouky zpracujte těsto a vyválejte šišku. Tu rozkrájejte na stejné kousky. Do každého položte dušený špalíček rebarbory, zabalte a vyválejte knedlíky. Položte je do vroucí vody a vařte než vyplavou na povrh. Pozor, musíte je několikrát zamíchat, aby se nepřilepili ke dnu hrnce. Podáváme zasypané strouhaným tvarohem a cukrem, místo rozpuštěného másla můžete přelít kysanou smetanou. Skvělé jsou i se skořicí.

Rebarborový krambl

Potřebujete: 400 g očištěné rebarbory, 4 vrchovaté lžíce hnědého cukru, 80 g másla, 100 g moučkového cukru, 100 g hladké mouky

Postup: Pokud máte starší stonky, pečlivě je oloupejte. Mladé a čerstvé stonky není třeba loupat. Potom stonky pokrájejte na dvoucentimetrové špalíčky a nasypte je do zapékací misky tak velké, aby rebarbora ležela ve vrstvě vysoké asi tři centimetry. Posypte hnědým cukrem a ručně promíchejte, aby se rebarbora cukrem obalila.

Troubu předehřejte na 200 °C. Ze studeného másla, cukru a mouky zpracujte drobenku. Tou posypte rebarboru v zapékací misce. Několikrát s ní klepněte o kuchyňskou linku, aby se drobenka trochu dostala mezi rebarboru, už ale nepromíchávejte.

Zapékejte 30 minut, až povrch zezlátne a spodní část krásně bublá. Krambl jezte pokud možno horký. Můžete zkusit i kombinovaný recept, kdy polovinu rebarbory nahradíte čerstvými jahodami.

Rebarborová omáčka

Potřebujete: 3 hrnky oloupané a na kostky nakrájené rebarbory, 1 hrnek pomerančové šťávy, 3 hrnky cukru, 1 lžíci pomerančové kůry, 1 jalapeno papričku (nadrobno nasekanou), 2 najemno nakrájené šalotky

5 věcí, které můžete udělat s... Inspirujte se recepty v seriálu serveru Lidovky.cz

Postup: Všechny ingredience smícháme a vložíme do hlubší pánve. Za stálého míchání přivedeme k varu. Snížíme teplotu a za stálého míchání vaříme asi 10 minut, dokud směs nezhoustne. Rebarborovou omáčka se výborně hodí ke grilovaným masům. Z rebarbory se dá vyrobit i senzační čatní.