Děti překvapte nanukem či shakem z melounu: Dětský melounovo-jahodový shake

Suroviny:

1 kelímek (200g) citronového netučného jogurtu

2 šálky melounu nakrájeného na kostky a zbaveného pecek

2 šálky očištěných čerstvých jahod

1 střední banán, oloupaný a nakrájený Postup: Do mixéru vložíme veškeré suroviny, a mixujeme dokud vše není jemné a napěněné. Okamžitě podáváme. Smoothie nanuky

Suroviny:

jahodový shake

malé papírové košíčky

dřívka na nanuk Postup: Nalijeme melounovo-jahodový shake do malých papírových košíčků. Necháme zmrazit, a když je vše napůl zmrzlé, vložíme dovnitř dřívka nebo plastikovou lžičku. Nebo také můžeme dát shake do přístroje na zmrzlinu.