Restaurace na to jdou jinak. Rozváží jídlo za hubičku, prodávají namíchané koktejly a spouští e-shopy

Vlastní rozvážka, nová menu, která se chodí do „koronavirové“ doby či vlastní e-shopy s omáčkami ve sklenici. Mnoho restaurací se rozhodlo nečekat na pomoc od vlády s rukama v klíně, ale jít na to jinak.

„Když jsem přes zimu připravoval traumaplán na přežití bašty, měl jsem díky lokalitě štěstí, v okolí je dost firem, kde jsem byl nabízet náš nový koncept rozvozu balených pokrmů. Doufejme, že nás to i se stánkem přes zimu udrží na nohou. Ono nejde o to něco vydělat, ale vydělat aspoň na provoz a výplaty zaměstnanců, abychom si je udrželi. Na výběr toho moc není, pokud chci zůstat v oboru,“ vysvětluje šéfkuchař a majitel Hliněné bašty v Průhonicích svůj plán na přežití v období zavřených restaurací.

Vlastní rozvážku i e-shop udělala restaurace Buddha Bar, která láká především na asijské brunche pro dva. Podobně se zachoval i hotel Alcron, který dělí nabídku jídel na ty k okamžité spotřebě, nebo hluboce zamražené. Litr zamražené tomatové polévky či půl litr zmražené svíčkové je k dostání za 200 korun. Funguje také BeBop Bar, takže si sebou můžete přibalit i pár originálních drinků na večer.

Fine dinnig doma

Přes internet prodává také pražská restaurace a vinařství Salabka. „Už před časem jsme chtěli vybudovat e-shop, kde bychom nabízeli jak naše vlastní vína, tak pokrmy. A teď nastala správná doba,“ říká Petr Kunc, šéfkuchař restaurace Salabka, zapsané v prestižním průvodci Michelin Guide.



V trojské kuchyni se tak nově připravují pokrmy ve stylu comfort food. V této nabídce najdete například dýňový krém s praženými semínky, hovězí consommé z morkových kostí, kuřecí paštiku s portským vínem či trhanou kachnu s divokým kořením a sladkokyselou zeleninou jako předkrmy.



„Rozhodně neopouštíme náš hlavní koncept, naopak chceme našim hostům a fanouškům nabídnout opět něco navíc. Proto přicházíme s novým brandem Home menu by Salabka, díky němuž doručíme domů kvalitní a chuťově precizní jídlo. Zájemci si jej mohou užít hned po doručení, ale není problém si jej nechat na později,“ vysvětluje šéfkuchař model, kdy zájemcům domů přivezou připravené pokrmy sterilizované ve sklenicích, které jednoduše před konzumací ponoříte do vodní lázně, případně vložíte do mikrovlnky. Trvanlivost takto připravených jídel je minimálně 14 dní.



#vecerezkrymsky

Sice není momentálně možné, abychom se společně scházeli ve svých oblíbených restauracích, kavárnách nebo barech, ale když nemůžete vy k nám, přijdeme my za vámi, hlásají podniky z Krymské. A společně vymyslely akci - zážitkovou večeři z Krymské.

„Zveme vás k vám domů na společnou zážitkovou tříchodovou večeři v pátek 13. listopadu. Spojili jsme síly s Café Bar Pilotů a cukrářkou Ivkou Fitbake připravili speciální párované podzimní menu složené z polévky, hlavního chodu s cocktailem a dvěma dezerty,“ říká šéfkuchař a spolumajitel Jam & Co Jakub Čermák.