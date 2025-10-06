Růžičková kapusta překvapí. Uvařte polévku se sýrem nebo ji připravte s houbami

Autor:
  12:16
Růžičková kapusta se hodí nejenom do polévek a k masu. Pokud máte rádi lehké recepty, které vám nezaberou mnoho času, vynikající je i uvařená kapusta přelitá máslem. Královna zimní zeleniny je také velice zdravá, hodí se při hubnutí a její konzumace prý zahání stres. Vyzkoušejte jednoduché recepty.
Růžičková kapusta (ilustrační foto)

Růžičková kapusta (ilustrační foto) | foto: Shutterstock

Polévka z růžičkové kapusty se sýrem

Očištěné kapustě nařízneme stonky. Kapustičky vložíme do masového vývaru a uvedeme jej do varu a vaříme asi 25 minut. Poté několik kapustiček z výbavu vyjmeme, otrháme lístky a zbylé kapustičky ve vývaru rozmixujeme. Krůtí maso nakrájíme na nudličky a spolu se zakysanou smetanou vmícháme pomalu do polévky a krátce povaříme. Dochutíme solí, pepřem a špetkou muškátového oříšku. Polévku nalijeme do talíře a ozdobíme feferonkou pokrájenou na kostičky, strouhaným sýrem a lístky růžičkové kapusty.

Jednoduchý a chutný. Zkuste quiche s růžičkovou kapustou a kaštany

Dušená kapusta jako zdravá příloha

5 věcí, které můžete udělat s...

Inspirujte se recepty v seriálu serveru Lidovky.cz

Očištěnou růžičkovou kapustu uvaříme v osolené vodě, scedíme a necháme ji okapat. V hrnci rozpustíme máslo a vhodíme do něj uvařenou kapustu s trochou vody a drceného kmínu. Přidáme také oloupaný a nakrájený česnek a kapustu dusíme, dokud není měkká. Podáváme k uzenému masu. 

Kapusta na másle

Očištěnou růžičkovou kapustu vložíme do vroucí osolené a oslazené (soli i cukru dáme jednu lžičku) vody. Přilijeme mléko (asi jeden hrnek) a vaříme zhruba 15 minut bez pokličky. Na pánvi na sucho orestujeme strouhanku a na druhé pánvi rozehřejeme máslo. Uvařenou kapustu naservírujeme na talíř, posypeme strouhankou a přelijeme rozpuštěným máslem.

Nočky s růžičkovou kapustou, kysaným zelím a krůtí klobásou. Jak na ně?
Růžičková kapusta - ilustrační foto.

Zapečená růžičková kapusta

K uvaření opravdu vynikající zapečené růžičkové kapusty budete potřebovat necelé kilo růžičkové kapusty, parmazán, máslo, sůl a italskou slaninu (pancettu). Kapustu vložíme do vroucí osolené vody a 15 minut vaříme. Kapusta se ovšem nesmí rozvařit. Nakrájenou pancettu orestujeme na másle a přidáme povařené kapustičky. Poté, co kapustu a slaninu promícháme, vložíme směs do zapékací misky. V troubě předehřáté na 220 stupňů pečeme asi 10 minut.

Sympatické kapustičky. Skvěle se hodí k masu

Dušená kapusta s rýží a houbami

Kapustu uvaříme v osolené vodě, mezitím orestujeme rýži na másle s cibulkou, zalijeme vývarem a dusíme doměkka. V druhém hrnci podusíme na másle nakrájené houby. Poté vše dohromady promícháme, osolíme a přidáme prolisovaný česnek. Vložíme do zapékací misky a krátce zapečeme.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.