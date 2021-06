Rychlý a dietní oběd? Zkuste salát s čekankou, grepem a balkánským sýrem

Oběd, jehož příprava nepřesáhne půl hodiny, to je sen každého, kdo pracuje z domova. Kde ale stále brát inspiraci? Zkuste třeba salát s čekankou, grepem a fenyklem.

Salát s čekankou, grepem a balkánským sýrem

1 červený grep (300 g)

200 g červených čekankových puků

80 g fenyklové bulvy

50 g červené cibule

10 g čerstvé máty

100 g balkánského sýru

4 kousky kvasové bagety (4× 60 g)

na dresink

1 lžíce olivového oleje

1 lžíce jablečného octa

1 lžíce medu

sůl

pepř

Postup: Nejprve si oloupejte grep: nožem odkrojte cca 0,5 cm z vrchní i spodní části grepu, poté grep postavte na výšku na prkénko a začněte z něj odshora dolů v širších svislých pruzích okrajovat kůru společně s tenkou, bílou slupkou pod ní – s každým řezem byste se tak měli dostat až k samotné červené dužině. Takto pokračujte, dokud grep neoloupete ze všech stran.

Po oloupání grep rozkrájejte na jednotlivé měsíčky a ty přemístěte do větší mísy. Následně si omyjte čekanku, každému puku odkrojte tvrdou spodní část (jedná se přibližně o poslední 1 cm na spodním konci puku), poté puky rozeberte na jednotlivé listy a vložte do mísy ke grepu. Dále si nakrájejte na tenké plátky fenykl a červenou cibuli a obojí přidejte do mísy. Následně si nasekejte najemno mátu a přidejte ji do mísy. Poté si nakrájejte na kostky balkánský sýr, který však do mísy nepřidávejte a namísto toho jej prozatím odložte stranou.

Nakonec si připravte dresink: v menší misce si smíchejte olivový olej, jablečný ocet, med, sůl a pepř, výslednou směs nalijte do mísy s grepem, čekankou a ostatními ingrediencemi a celý obsah mísy důkladně promíchejte. Směs z mísy rozdělte do 4 talířů, do každé porce přidejte nakrájený balkánský sýr a hotový salát podávejte s kvasovou bagetou.