Rychlý oběd do deštivých dnů. Připravte si krémové těstoviny s lososem

Vlnu veder vystřídal déšť, tak si v klidu můžeme dopřát i jídla se smetanou, aniž bychom riskovali trávicí potíže. Pokud máte rádi smetanové omáčky, zkuste si připravit tuto jednoduchou s lososem a těstovinami.

Krémové těstoviny s lososem

2,5 l vody

50 g bílé cibule

3 stroužky česneku

50 g sušených rajčat v oleji (scezených)

400 g filetů z lososa bez kůže

260 g celozrnných pšeničných těstovin (penne) v suchém stavu

1 lžička mleté sladké papriky

100 ml rýžové smetany

sůl

pepř



Postup: Do většího hrnce nalijte 2,5 l vody na vaření těstovin a přiveďte k varu. Mezitím si najemno nakrájejte cibuli, česnek a sušená rajčata a následně si nakrájejte lososí filety na menší kousky o velikosti cca 1,5 cm. Až začne vřít voda v hrnci, osolte ji, přidejte do ní těstoviny a vařte je 12–15 minut na středním plameni.

Během vaření těstovin si připravte krémovou směs s lososem. Nachystejte si větší nepřilnavou pánev, nasucho ji rozpalte na středním plameni, poté do ní přidejte nakrájenou cibuli, česnek a sušená rajčata a vše opékejte 2 minuty. Následně přidejte nakrájeného lososa a opékejte další 3 minuty. Poté do pánve přidejte mletou papriku a rýžovou smetanu, vezměte si naběračku, z hrnce s vařícími se těstovinami odeberte cca 150 ml vroucí vody a toto množství přelijte do pánve s lososem.

Celý obsah pánve pak nechte vařit cca 4–5 minut na středním plameni. Po této době směs osolte a opepřete a následně vypněte ohřev. Až se dovaří těstoviny, sceďte je a nasypte do pánve s lososem. Poté celý obsah pánve důkladně promíchejte, rozdělte do 4 talířů a podávejte.