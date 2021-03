S koprem a pažitkou. Udělejte si k snídani sýrovou omeletu

Klíčky, bylinky, chřest, špenát, vejce nebo ředkvičky dodají po náročné zimě na talíř barevnou porci nové energie. Zkuste si udělat vydatnou snídani. Jak na sýrovou omeletu s koprem?

Nadýchaná sýrová omeleta s pažitkou a koprem

5 g čerstvé pažitky

5 g čerstvého kopru



80 g čerstvého špenátu



3 vaječné žloutky



6 vaječných bílků



50 ml vody (studené)



25 g cheddaru



125 g mozzarelly light



4 větší plátky pohankového chleba (4× 80 g)



sůl



pepř



Postup: Troubu dejte předehřívat na 210 °C a připravte si středně velkou mísu a vyšší nádobu na šlehání. Do mísy najemno nakrájejte pažitku, kopr a špenát, přidejte sůl, pepř a 3 vaječné žloutky a důkladně promíchejte. Do nádoby na šlehání nalijte 6 vaječných bílků, přidejte 50 ml studené vody a špetku soli a pomocí tyčového mixéru se šlehacím nástavcem z bílků vyšlehejte tuhý sníh, který pak pomocí stěrky po 2 dávkách opatrně zapracujte do žloutkové směsi v míse (každou dávku sněhu vždy zapracujte důkladně, zároveň však směs nemíchejte příliš dlouho, aby sníh nespadl).

Jak jíme zdravě Začínali jako spolužáci s aplikací na recepty známé jako Fitrecepty. Postupně se dali na vydávání kuchařek. Tým Jíme zdravě připravil na každé roční období jednu tematickou kuchařku a k tomu aktuálně přidal i velikonoční speciál.



Nyní si připravte nepřilnavou pánev vhodnou do trouby (⌀ 25 cm) a nasucho ji rozehřejte na středním plameni. Poté do pánve pomocí naběračky rovnoměrně nalijte ¼ vaječné směsi z mísy a opékejte 1–1,5 minuty (omeletu přitom neobracejte). Následně celou pánev přemístěte do předehřáté trouby a pečte 3,5 minuty při 200–210 °C; mezitím si stranou na větší talíř nahrubo nastrouhejte cheddar a mozzarellu a obsah talíře promíchejte. Po uvedené době pak omeletu vyndejte z trouby, posypte ji ¼ sýrové směsi, vraťte do trouby a pečte ještě 30 sekund. Hotovou omeletu přehněte napůl a přemístěte na servírovací talíř.



Stejným způsobem pak ze zbytku těsta postupně upečte další 3 omelety: část těsta vždy nejprve 1–1,5 minuty nasucho opékejte v pánvi, dejte na 3,5 minuty péct do trouby, následně omeletu posypte sýrem a vraťte ještě na 30 sekund do trouby. Hotové omelety podávejte s pohankovým chlebem.

TIP: Navrch každé omelety můžete ještě před podáváním natrhat čerstvý kopr na ozdobu.