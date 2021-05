S oregánem, petrželí, estragonem, ale i medem. Jak na bylinková másla a k čemu se hodí?

K oblíbené letní kratochvíli patří bezesporu grilování. Ať už na grilu plynovém, elektrickém či na uhlí, s rodinou nebo přáteli, s grilovaným masem či zeleninou neuděláte chybu. Že grilování zrovna nepatří ke studené kuchyni? Nepatří – ale příprava bylinkových másel vhodných na steaky, brambory i zeleninu ano. V dnešním článku pro vás mám na taková másla několik receptů.

Univerzální bylinkové máslo

Hodí se ke steaku, ke grilované zelenině i jen tak na opečenou bagetku. Je snadno obměnitelné, například místo směsi bylinek můžeme použít jen svazek medvědího česneku.



Potřebujeme:

150 g směsi bylinek – bazalky, kerblíku, tymiánu, estragonu a petržele



250 g změklého másla



dva stroužky česneku



lžičku citronové šťávy



sůl a čerstvě mletý pepř



• Dvě lžíce olivového oleje

Jak na to? Změklé máslo vyšleháme spolu s olivovým olejem do hladké hmoty. Bylinky nasekáme najemno a spolu s prolisovanými stroužky česneku zašleháme do máslové směsi. Dochutíme solí, pepřem a citronovou šťávou, opět prošleháme. Ochucené máslo rozprostřeme na potravinovou fólii, zformujeme váleček a dáme ztuhnout. Pokud máslo zmrazíme, vydrží poměrně dlouho.

Markéta Janďourková Bylinářka a diplomovaná fytopedagožka, také blogerka a fotografka.

Diplom fytopedagožky získala po studiu a závěrečné zkoušce na Institutu Sitya v rakouském St. Pölten a opravňuje mě vykonávat toto povolání. Má za sebou dlouholetou teorii i praxi v bylinkářství a dokáže poradit, jak získat pomoc v prastarém světě bylin, jak využívat jejich blahodárných účinků pro zdraví a krásu a samozřejmě jak s jejich pomocí vyčarovat báječné pokrmy.

Zabývá se především léčivými bylinami, jejich účinky a možnostmi jejich zpracování a využití při zdravotních potížích, dále bylinami a jejich úlohou a potenciálem ve zdravé výživě, v kulinářské oblasti i v přírodní kosmetice.

Zajímá se o historii bylinářství, lidové bylinářství a magii rostlin.Více se dozvíte ZDE.

Pizza máslo

Patří k mým nejoblíbenějším, nesmí chybět na žádné grilovačce. Skvěle se hodí ke grilované zelenině a kuřecímu masu.





Potřebujeme:

50 g sušených, v oleji naložených rajčat

3 stroužky česneku



200 g změklého másla



5 lžic olivového oleje



sůl a pepř



lžička sušeného oregana



100 g tvrdého salámu (Křemešník, Lovecký)



Jak na to? Sušená rajčata necháme okapat a pokrájíme je na malé kostičky. Stejně tak pokrájíme i tvrdý salám. Máslo vyšleháme spolu s olivovým olejem do nadýchané hmoty. Postupně vmícháme ostatní suroviny. Na závěr ochutíme solí, pepřem a oreganem. Máslovou směs naplníme o zdobícího sáčku se širokou hladkou špičkou, nastříkáme na pečicí papír malé placičky a necháme ztuhnout. Uchováváme v uzavřené dóze v lednici. Samozřejmě můžeme máslo i zamrazit.

Máslo s medem a rozmarýnem

Ideální ke grilovanému i pečenému králičímu masu, k hovězímu, hodí se i k rybě.



Potřebujeme:

½ cibule

1 lžíci olivového oleje



250 g změklého másla



100 g hrubozrnné hořčice



1 lžíce nasekaných lístků rozmarýnu



1 zarovnanou lžičku medu



½ oloupaného jablka bez jádřince



dvě lžíce cukru



lžíce sherry



Jak na to? Cibuli oloupeme, nasekáme na kostičky a na oleji osmahneme do sklovita. Necháme vychladnout. Máslo vyšleháme do krémové konzistence, přidáme cibuli, hořčici, rozmarýn a opět prošleháme. Jablko nakrájíme na velmi malé kostičky. Cukr zkaramelizujeme do světle hněda, jablko přidáme do karamelu a krátce prohřejeme. Necháme mírně zchladnout a zašleháme spolu se sherry do máslové směsi. Ochutíme medem, solí a pepřem, opět prošleháme, na potravinové fólii zformujeme váleček, zabalíme a necháme v lednici ztuhnout.