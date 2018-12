ŠÁDA: Ořechovice, s medem, solí i jen tak. Vlašské ořechy pokladem všech gurmánů

Vlašské ořechy se sice sklízejí na podzim a zdobí především vánoční cukroví, ale pro jejich blahodárné účinky bychom je měli jíst po celý rok. Pro naše srdce a mozek jsou nepostradatelné!

Žebříčkům superpotravin vévodí jihoamerické bobule, exotická zelenina, ovoce, koření, semena i ořechy, a tak to vypadá, že v Čechách, případně v Evropě nic podobného nenajdeme, ale i česká příroda nabízí dostatek zázračných plodin. Dobře to věděli naši předci, kteří si zdraví přes zimu udržovali kysaným zelím (dnes prezentovaným jako fermentovaná zelenina), šípky, rakytníkem, sušenými bylinkami a ořechy. Lískové a vlašské ořechy rostou na většině míst české kotliny, mandlím se daří v suchých teplých oblastech v blízkosti vinic. Mandlový sad najdete například v okolí Hustopeč nebo na Litoměřicku.



Suvenýr z Vlach

Měkké sladké jádro objevili v tvrdé skořápce lidé před mnoha tisíci lety. Hliněné desky z Mezopotámie dokládají pěstování ořechů v Semiradiných zahradách zhruba 2000 let před Kristem. Archeologické vykopávky ve Francii dokonce ukázaly zbytky pražených zkamenělých skořápek starých přes 8000 let. Staří Řekové vlašským ořechům přisuzovali plodnost a vysazovali je na všech svých dobytých územích, jiné kultury dlouhověkost – některé ořešáky rostou až dva tisíce let.

Po celé Evropě se ořešáky rozšířily v raném středověku, do české kotliny je přivezli kupci z Itálie, a proto se plodům říká vlašské ořechy, ačkoliv strom se nazývá ořešák královský. Pro svou jemnou chuť, dlouhou trvanlivost a mnohostranné použití se v české kuchyni rychle zabydlely. Objevují se ve většině staročeských receptů i v prvorepublikových kuchařkách. Lidé je jedli samotné, sypali jimi kaše, míchali je s cukrem do náplní koláčů i štrúdlů, zdobili jimi cukroví a dorty a v mleli je na mouku.

I proto je překvapivě mnoho receptů z první republiky bezlepkových, drcené ořechy a mandle mouku zcela nahrazovaly (obzvláště ve sněhových dezertech) nebo ji doplňovaly. Dnes se ořechy uplatňují i ve slaných pokrmech, dodávají křupavost, lehce pikantní chuť a ulehčují trávení tučných mas, i přestože obsahují vysoký podíl tuků (až 62 %).

Česká superpotravina

Kromě zdraví prospěšných tuků (především omega-6 a omega-3 nenasycených mastných kyselin) jsou vlašské ořechy cenným zdrojem vitaminu B6, který působí například jako prevence aftů, rozpraskaných koutků nebo nočních křečí v lýtkách. Zinek, měď a mangan zlepšují krvetvorbu, růst a pevnost kostí a snižují hladinu cholesterolu v krvi.

MAREK ŠÁDA Šéfkuchař restaurace Mlýnec Marek Šáda přijal před půl rokem novou výzvu - a stal se současně šéfkuchařem v sesterském podniku společnosti Zátiší Group restauraci Bellevue. Marek Šáda se věnuje gastronomii přes 15 let, zkušenosti sbíral v renomovaných tuzemských i zahraničních podnicích. V New Yorku otevíral restauraci jako Head Chef, v San Franciscu absolvoval kurzy vaření se zaměřením na přípravu ryb a mořských plodů na renomovaném kulinářském institutu CIA (The Culinary Institute of America). Před návratem do Čech pracoval ještě v restauraci Acmé v New Yorku pod vedením Madse Refslunda, spoluzakladatele světově proslulé restaurace NOMA v Kodani.

Antioxidant vitamin E pomáhá odbourávat škodlivé látky v těle, rozzáří pleť, dodá lesk vlasům i pročistí játra. Ořechy obsahují také hořčík, fosfor, draslík, kyselinu listovou a dokonce i betakaroten a stopové množství vitaminu C. Říká se, že kombinace vitaminů zlepšuje náladu, zvyšuje potenci a zpomaluje stárnutí. Díky vysokému obsahu vlákniny a bílkovin vlašské ořechy zasytí i v malém množství. Pět ořechů denně vám poskytne dostatek cenných výživných látek. Jíst by je měly především děti, protože ořechy podporují rozvoj mozku.



Originální dárek

Pokud vám na zahradě roste ořešák, hýčkejte si tento poklad. Plody vás potěší po celý rok. Nezralé zelené ořechy otrhejte v druhé polovině června, kolem svátku Jana (24. června) a naložte je do čistého alkoholu na ořechovici, nebo do medu na tzv. svatojánské ořechy. Po několika měsících ztmavnou, změknou a získají jemnou ořechovou chuť a konzistenci kaštanů. Výborně se hodí na obilnou kaši, palačinky nebo lívance. V Anglii se z nezralých ořechů dříve vyráběla pikantní omáčka k masu na způsob kečupu. Podrtily se a vylisovaná šťáva se svařila se sardelkami, hřebíčkem, pepřem a česnekem. Nezralé ořechy obsahují až 40x více vitaminu C než citrusy, ale nelze je jíst syrové.

Jakmile ořechy začnou na podzim padat, hned je sesbírejte a vyloupejte z tmavé svraštělé slupky. Pozor silně barví, bez rukavic budete mít hnědé prsty několik týdnů. Pomáhá prý citronová šťáva a ocet, ale ve skutečnosti barva jen mírně vybledne. Ořechy ve skořápce dobře prosušte na novinách, plechu či sítu na suchém teplém místě. Trvá to zhruba 6 týdnů, správně vysušené ořechy jsou suché, lehké a při tření o sebe chrastí. Vyloupávejte je dle potřeby, ořechová jádra na vzduchu žluknou a sesychají. Můžete je zamrazit nebo ve vzduchotěsné nádobě uložit do spíže. Pokud jsou tvrdá, namočte je přes noc do vody, změknou a lehce zesládnou, jako byste je právě vylouskali.

Ořechy jsou zdravé, cenné a dekorativní a mohou posloužit i jako skvělý dárek – domácí ořechovice, ořechy naložené v medu nebo pražené se solí a chilli zaujmou všechny gurmány.