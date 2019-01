Sami na Silvestra? Pusťte si film a udělejte čokoládový popcorn

Jestliže na Silvestra oslavy neplánujete a dáváte přednost tomu být doma sami, stejně asi přemýšlíte, co si dáte k dobrému filmu či knize? Přinášíme vám recept na čokoládový popcorn podle kuchařky Jíme zdravě ve městě i na venkově.

Čokoládový popcorn

150 g kukuřice na popcorn



60 g hořké čokolády



50 g arašídového másla



30 g kokosového oleje



Postup: Kokosový olej dejte do hrnce a nechte rozpustit při střední hodnotě ohřevu. Na rozpálené dno hrnce nasypte kukuřici a hrnec hned přiklopte pokličkou. Pod pokličkou nechte všechna zrna vypukat. To, že je vypukaná všechna kukuřice, poznáte tak, že mezi puknutími napočítáte alespoň do deseti.

Do ještě teplého popcornu přimíchejte arašídové máslo s nalámanou čokoládou, přivřete pokličkou a celým hrncem zatřeste, aby se čokoláda teplem rozpustila a obalila všechen popcorn.

TIP - Popcorn můžete připravit i naslano. Místo čokolády a arašídového másla k němu přimíchejte oblíbené koření – naší nejoblíbenější kombinací je tymián, sůl a uzená paprika.