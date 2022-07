Šunka v petrželi a voňavý sulc. Jak na tuhle dobrotu, poradí šéfkuchař Jan Punčochář

ŠUNKA V PETRŽELI Ingredience Maso ■ 1 ks vepřového kolínka (cca 1,5 kg) ■ 2 vepřové nožičky ■ 1 kg šunky od kosti ■ 2 cibule ■ 1 stroužek česneku ■ divoké koření (celé nové koření, celý černý pepř, bobkový list) ■ 500 g nasekané hladkolisté petržele ■ 4 citrony ■ sůl Vajíčkový salát ■ 4 vejce ■ majonéza ■ citron, šalotka, nakládaná okurka ■ kapary ■ sůl, pepř Vinaigrette ■ 2 šalotky ■ 50 ml vinného octa ■ 25 ml olivového oleje ■ hrubozrnná hořčice ■ sůl, cukr Marinovaný květák ■ 1 květák ■ 150 ml vinného octa ■ cukr, sůl, pepř ■ kerblík (čerstvý) 1. Maso: Kolínko a nožičky dobře očistíme a omyjeme. Vložíme je do hrnce, zalijeme vodou tak, aby bylo maso ponořené, a přivedeme k varu. Jakmile se voda zavaří a na hladině se objeví první pěna, sebereme ji. Teprve pak přidáme koření, oloupanou cibuli, česnek a trochu soli. Přikryjeme a zvolna vaříme. Jakmile jsou nožičky měkké, vyjmeme je, kolínka vaříme dál (potřebují víc času). Jakmile jde maso z kolínek lehce od kosti, vyjmeme i je, vývar přecedíme do většího hrnce a zredukujeme varem asi na polovinu. Z nožiček a kolen obereme maso a kůže, maso překrájíme na menší kusy, kůže nameleme. Vše přidáme společně s nakrájenou šunkou do vývaru, dochutíme solí a pepřem a přidáme i citronovou kůru a petržel. Vlijeme do vhodné nádoby a necháme přes noc zatuhnout v chladu. 2. Salát: Vejce uvaříme natvrdo, oloupeme a nakrájíme na kostičky. Přidáme najemno nakrájenou okurku, kapary a šalotku, ochutíme solí, pepřem a citronovou šťávou a spojíme majonézou. 3. Vinaigrette: Šalotku nakrájíme najemno a smícháme s ostatními surovinami, dochutíme solí a pepřem. 4. Květák: Ocet smícháme s trochou vody, přidáme sůl a cukr podle chuti a zavaříme. Květák rozebereme na malé růžičky, vložíme do mísy a zalijeme připraveným horkým lákem. Necháme odležet do druhého dne. Podáváme jako přílohu k terině, doplněné o vajíčkový salát a šalotkový vinaigrette.