Voňavé zlato z květů. Které květiny a bylinky použít, poradí šéfkuchař Pavel Drdel

KVĚTINOVÝ ZLATÝ SIRUP Ingredience ■ 1 kg přírodního bio třtinového cukru ■ 700 ml horké vody ■ sezonní květy (např. šeřík, růže, fialky, mateřídouška, jasmín, černý bez, třešeň, višeň) ■ vyšší zavařovací sklenice 1. Do vyššího rendlíku nasypeme cukr a na mírném plameni necháme karamelizovat. Nemícháme, aby se netvořily hrudky. Přesto cukr hlídáme – karamel se může rychle spálit. 2. Jakmile rozpuštěný cukr získá tmavší barvu (zkaramelizuje), opatrně přilijeme horkou vodu (díky tomu nebude bude reakce horkého karamelu tak prudká a nepřeteče přes okraj rendlíku). Směs pak necháme asi 40 minut probublávat na mírném plameni, tím se veškeré hrudky rozpustí a tekutina se asi o třetinu zredukuje a zhoustne. 3. Necháme zcela vychladnout, přelijeme do vyšší sklenice (asi do dvou třetin výšky) a doplníme květy bez jakýchkoli větviček a listů. Promícháme, zavíčkujeme. Během zrání pak můžeme postupně vhazovat další dobře očištěné sezonní květy. 4. Asi po půl roce obsah sklenice přelijeme do hrnce, necháme přejít varem a přecedíme přes sítko. Hotový sirup vrátíme do lahve a uložíme na tmavém a chladném místě. Vydrží několik týdnů až měsíců.