Šéfkuchař Paulus po 12 letech opouští Alcron. Jeho nástupcem se stal Lukáš Hlaváček

Oceňovaný šéfkuchař Roman Paulus opouští po 12 letech post executive chef hotelové restaurace Alcron. Jeho nástupcem se stal mladý kuchař Lukáš Hlaváček, který před sedmi lety právě zde po boku Pauluse začínal.

Hlaváček poté sbíral „michelinské“ zkušenosti. V každé ze štací se vypracoval na Chef de Partie či Demi Chef. Nejprve pracoval v Hotelu St. James and Club s jednou michelinskou hvězdou po dobu dvou let, poté opět v Londýně, a to v restauraci The Ledbury, s dvěma michelinskými hvězdami. Poslední štací byl rok strávený v Kalifornii v restauraci Meadowood, která se pyšní rovnou třemi michelinskými hvězdami. Vždy se vypracoval se od nejnižších pozic až po ty nejvyšší.

Lukáš Hlaváček

„Z předkrmů lze jmenovat artyčok či dýňovou polévku, hlavním chodům vévodí bezpochyby zvěřina či pečený celer. Každý den se nabídka dezertů obměňuje. Zavedl jsem denní nabídku koláčů. A nejsou to ledajaké koláče. Myslím, že hosté budou nadšeni. Celé menu se proměňuje a také celý přístup. S mým příchodem nastává v gastronomii hotelu Alcron zcela jiné smýšlení. Dokonalost na talíři podtržená reálným příběhem, který uchvátí každého. Pohádkám na talíři odzvonilo. Je čas žít maximálně a bez ústupků,“ dodává šéfkuchař Lukáš Hlaváček.