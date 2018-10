Skořice a máslová dýně. Vyzkoušejte podzimní dort podle cukrářky

Dýně se rozhodně nehodí pouze do slaných jídel, skvěle se hodí i do zákusků. Vyzkoušejte dýňový dort cukrářky Dominiky Tesařové z cukrárny Lagarto.

Dýňový dort

20g skořice



260g třtinového cukru



260 ml oleje



1 ks jedná soda



120g vaječného bílku



80g žloutku



300g hladká mouka



450g máslové dýně



150g rozinek



2 pomeranče



1ks prášek do pečiva



Krém:

500g čerstvého přírodního sýru



500g mascarpone



130g moučky



Očistíme a nastrouháme dýni, v míse smícháme mouku, skořici, jedlou sodu, třtinový cukr, prášek do pečiva a rozinky. Vše pečlivě zamícháme. Do druhé mísy si připravíme olej, vajíčka, pomerančovou šťávu a kůru z pomerančů. Postupně přidáváme sypkou směs a nastrouhanou dýni. Připravené těsto vlijeme do dortové formy (průměr 26cm).

Pečeme v předehřáté troubě 70 min na 160 stupňů.

Upečený vychladlý korpus potřeme smíchaným krémem z mascarpone, čerstvého sýru a cukru.