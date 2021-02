Smetanová zmrzlina v ořechových košíčkách podle foodblogerky

Nejjednodušší způsob jak si rychle připravit domácí zmrzlinu je vzít zmrzlé ovoce a to rozmixovat třeba s jogurtem, kokosovým mlékem a nebo i jen pár kapkami ovocného čaje. Jak ale podobně snadno udělat zmrzlinu vanilkovou, čokoládovou, kávovou, ořechovou či dokonce mrkvovou? A k ní ještě ořechové košíčky pro podávání? Tipy jak na to najdete právě tady

Smetanová zmrzlina v ořechových košíčkách

Vanilková zmrzlina

1 vanilkový lusk, případně pár kapek vanilkového extraktu



250 g smetana na šlehání



5 žloutků



250 g tvarohu, mascarpone, jogurtu nebo smetany



1 lžíce vodky nebo rumu (volitelně)

cca 50 g sladidla (med, kokosový cukr, datlový sirup, erythritol, xylitol aj. - konkrétní druh i množství zvolte podle vašeho výživového stylu)



Ořechové košíčky

100 g mandlí nebo mandlové mouky

1 vejce



Postup: Z vanilkového lusku vyškrábněte zrníčka. V hrnci smíchejte smetanu ke šlehání, vanilková zrnka nebo trošku vanilkového extraktu, žloutky a sladidlo dle chuti (množství a druh zvolte podle svých zvyklostí). Za stálého míchání směs zahřejte až k teplotě cca 85 °C, kdy začne houstnout. Pozor – teplotu opravdu dobře hlídejte, ať se žloutky neuvaří a nevytvoří hrudky. Proto nemějte plotýnku rozpálenou na maximum. Pokud budete mít pocit, že se směs zahřívá moc rychle, teplotu plotýnky stáhněte a hrnec občas nadzdvihněte.

Ve výsledku by smetanová směs měla mít hustotu jako řidší pudink. Na namočené lžíci by po setření prstem měla zůstat znatelná cestička. Smetanovou směs nechte na lince za občasného promíchání vychladnout. Do vychladlé směsi přimíchejte tvaroh. Lze použít i mascarpone, jogurt, zakysanou nebo klasickou smetanu. S variantami se dá krásně hrát a najít si pro sebe tu nejlepší.

Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách.

Volitelně lze přidat trošku alkoholu, který částečně zabrání vzniku ledových krystalků v tuhnoucí zmrzlině. Pokud máte doma zmrzlinovač, použijte jej a postupujte podle návodu. V opačném případě zvolte následující postup. Směs nalijte do širší misky a vložte do mrazáku na cca 6 hodin.



Chladnoucí hmotu průběžně promíchávejte od krajů vidličkou, aby se rozbily tvořící se ledové krystalky a výsledná zmrzlina byla krásně hebká. Ze začátku stačí jednou za hodinu, postupně častěji, ke konci každých 15 minut.

Přibližně po 6 hodinách by zmrzlina měla mít tu správnou konzistenci k podávání. Pokud směs ponecháte v mrazáku déle a ta zcela ztuhne, nechte ji chvíli povolit na lince.

Pro podávání zmrzliny můžete volitelně připravit ořechové košíčky. Jemně umleté mandle (případně jiné ořechy) či mandlovou mouku smíchejte s vejcem. Z tužšího těsta pomocí jemně namočených prstů vytvořte v silikonových formičkách co nejtenčí košíčky. Vložte je na 15 minut do trouby předem vyhřáté na 150 °C. Pak je opatrně vyloupněte, obraťte dnem vzhůru a vraťte dojít do vypnuté chladnoucí trouby. Vychladnuté košíčky naplňte připravenou zmrzlinou a podávejte.