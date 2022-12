Jednoduchý recept na vynikající smetanový vaječný likér

Smetanový vaječňák

na 4-5 porcí

1 l 30-33 % smetany

9-10 žloutků (podle velikosti)

1 vanilkový lusk**

120 g cukru krupice

špetka soli

1/2 lžičky skořice

200 či více ml rumu

Žloutky šlehejte s cukrem do světlounké pěny. Použijte ruční šlehač nebo stolní robot s balonovou metlou. Bude to trvat asi 7 minut. Smetanu, semínka z vanilkového lusku a skořici zahřívejte v rendlíku na cca 60 – 80 stupňů. Zkrátka se smetana nesmí začít vařit. Smetanou přitom míchejte, aby se nevytvořil škraloup.

Až bude smetana ohřátá, přibližte si ji k mixéru. Do našlehané žloutkové pěny nalijte sběračku horké smetany a svižně začněte šlehat (na nízký stupeň). Jde totiž o vyrovnání teplot. Pokud bychom vše promíchali najednou, mohly by se žloutky srazit a měli byste z nich míchačky. Smetany do žloutkové směsi přidávejte stále více a pokaždé promixujte, aby se vše spojilo. Až bude směs hezky promíchaná, nalijte ji do rendlíku a za stálého míchání stěrkou nebo vařečkou s rovným koncem přiveďte k 80 stupňům, pokud nemáte digitální teploměr, hlídejte si, aby se nezačal vařit a až tam nepůjde udržet prst, máte hotovo.

Plotnu mějte zapnutou jen na mírný stupeň a postupně ji zvyšujte. Já začínám na stupni 4 (z 9) a končím na stupni 6. Krém míchejte v jednom směru a jezděte přímo po dnu, aby se nepřichytil. Občas si ho klidně stáhněte z plotny a zkontrolujte, jestli se nepřichytává. Až dosáhnete správné teploty, krém ještě asi 3 minuty míchejte a stáhněte z ohně.

Za občasného míchání ho nechte vychladnout a promíchejte s alkoholem. Nalijte do sklenic a vložte do lednice. Likér je každým dnem lepší, jeho trvanlivost je minimálně 3 týdny, ale říká se, že díky alkoholu vydrží opravdu dlouho.

TIP: Pokud by na vás byl likér málo sladký, jednoduše před vychladnutím přisypte moučkový cukr.