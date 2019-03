Soba nudle a ramen v novém bistru. Nikdy bych neochutnal Katův šleh, říká šéfkuchař

Dan Nguyen Quoc Anh se rozhodl svou původní profesi pověsit na hřebík a s partnerkou si otevřít na pražských Vinohradech bistro, kde bude podávat především ramen a soba nudle. A povedlo se. Před bistrem BON Fresh Ramen&Soba stojí lidé fronty.

Lidovky.cz: Nudle Soba si vyrábíte sami, jejich příprava je poměrně složitá. Jak dlouho trvá a jak často je musíte připravovat?

Máte pravdu, příprava je složitější. Momentálně vyrábíme každý den malé množství, abychom udrželi čerstvost. Denně nám to zabere přibližně dvě až tři hodiny. Přece jenom soba nudle jsou pro většinu zákazníků „novinkou” a teprve si k nim hledají cestu. Postupně bychom byli rádi, aby si zákazníci více objednávali soba nudle, protože jsou lehké, zdravé a lehce stravitelné oproti ramenu, ten je přece jenom velmi vydatný.

Lidovky.cz: Jak dlouho vydrží čerstvé?

Soba nudle vydrží tři dny, když se dobře skladují.

Lidovky.cz: Narodil jste se v České republice, odkud ale pochází vaši rodiče?

Moji rodiče pochází z Hanoje ve Vietnamu.

Lidovky.cz: Navštívil jste Vietnam?

Ano, samozřejmě. Moji rodiče mě během základní školy pravidelně posílali na část letních prázdnin do Vietnamu za rodinou, abych poznal i vietnamskou kulturu. Naposledy jsme byli v loni v létě s mou rodinou i rodiči.

Dan Nguyen Quoc Anh Narodil se a vyrostl v České republice. Vystudoval ekonomickou fakultu ČZU. Korporátní svět mu byl předurčen, ale ani diplom nezmírnil jeho lásku k jídlu. Působil ve třech nadnárodních firmách na ekonomických pozicích. Kuchyni má nejraději japonskou, mexickou a italskou. Japonská ale s přehledem vede.

Lidovky.cz: Vystudoval jste ekonomii, jak vás napadlo otevřít si restauraci?

Už na gymnáziu jsme se s kamarádem bavili, že bychom si spolu chtěli otevřít nějakou tu kavárnu či malou restauraci, protože jsme měli blízký vztah k gastronomii, ale nakonec to ale přišlo až s moji přítelkyní, která byla tím impulzem. Nebýt ji, tak bych vlastní restauraci asi nikdy neotevřel.

Lidovky.cz: Jak těžké bylo rozhodnutí opustit zavedené koleje a otevřít japonské bistro?

Takové změny v životě jsou vždy těžké, ale mě to velmi usnadnila právě přítelkyně, která mě motivovala a zároveň velmi podporovala v tomto rozhodnutí. Sama ona také opustila svůj obor, abychom se společně začali věnovat restauraci.

Lidovky.cz: A proč nevaříte jídla vietnamská, ale japonská? Je vaše nejoblíbenější?

Vietnamských restaurací a bister už je v Česku spousta a také proto, že moje přítelkyně miluje soba nudle a obecně japonskou kulturu, a když se sem za mnou přistěhovala a nenašli jsme žádný dobrý podnik, kde by nabízeli soba nudle a ramen, napadlo nás otevřít vlastní podnik. Byl jeden z prvních momentů, kdy jsme začali opravdu přemýšlet nad vlastní restaurací.

Lidovky.cz: A jak to máte s kuchyní českou? Chutná vám? Vaříte si ji doma?

Chutná a velmi. Já jsem v podstatě vyrůstal na české kuchyni, díky mé české „babičce“. A doma si ji také vaříme, například o Vánocích, kdy s otcem děláme vše, co během svátků nesmí chybět.

Lidovky.cz: Které české jídlo byste v životě neochutnal, nebo nemáte rád?

Ještě jsem nikdy neměl Katův šleh a asi bych si ho nikdy nedal.

Lidovky.cz: Před vaším podnikem se stojí fronty, čím si takový úspěch vysvětlujete?

My bychom to ještě úplně úspěchem nenazvali, samozřejmě jsme moc rádi a máme radost, že zákazníci přicházejí a ochotně čekají na místo, aby mohli vyzkoušet náš Ramen a Soba, ale stále jsme na začátku a chceme se neustále zlepšovat. A to i díky našim zákazníkům, kteří nám dávají zpětné vazby a toho si velmi vážíme.

Lidovky.cz: Váš podnik je vyhlášený „létajícími“ nudlemi. To byl váš nápad, nebo jste to někde okoukal?

Moje přítelkyně je velmi kreativní člověk, má ráda unikátní věci a taky je ráda vymýšlí. Takže „létajicí efekt” byl její nápad. Původně je totiž vystudovaná designérka a také měla na starost interiér naší restaurace.

Lidovky.cz: Vaše manželka vám s bistrem pomáhá.. už v něm oba pracujete na plný úvazek, nebo se věnujete i něčemu jinému?

Oba se věnujeme restauraci na 100 procent.

Lidovky.cz: Co vás baví dělat ve volném čase?

Máme skoro dvouletého syna, takže veškerý volný čas se snažíme trávit s ním, rodinou a také s našimi přáteli.

Lidovky.cz: Jaké knihy čtete rád?

Přiznám se, že kromě kuchařek knížky moc nečtu. Když je chvilka, tak si rádi zajdeme s přítelkyní do divadla nebo na nějaký film do kina.

Lidovky.cz: Jaká surovina je podle vás neprávem opomíjená?

Obecně je to kořenová zelenina a červená řepa. Přitom jsou to velmi tělu prospěšné suroviny bohaté vitamíny a minerály.

Lidovky.cz: Kde jste se naučil vařit japonská jídla?

Já v New Yorku od japonského mistra, ale moje přítelkyně byla i v Japonsku.

Lidovky.cz: Jaké je tajemství polévky ramen?

V Japonsku najdete mnoho variací ramenu, podle toho v jaké části Japonska se zrovna budete nacházet a v tom je jeho tajemství. Že každý ramen je svým způsobem jedinečný a chuťově odlišný.