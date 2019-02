Co je staročeský svátek ‚Tučňák‘? Mastného jídla snězte, kolik se ho do vás vejde

Na Tučný čtvrtek, který letos vychází na 28. února, bychom si podle tradice měli dopřát jídla a pití, co sneseme, a pusy by se měly lesknout omastkem. Popeleční středou totiž začíná čtyřicetidenní předvelikonoční půst.

Tučný čtvrtek, kterému se také lidově říkalo tučňák, byl den, kdy se hodovalo. K obědu se většinou podávala vepřová pečeně se zelím, knedlíky a samozřejmě s pivem. Každý si měl ten den dopřát tolik mastného jídla, kolik se do něj vešlo. Masopust se pomalu chýlil ke konci a tak si lidé měli udělat radost. Panovalo přesvědčení, že v tučný čtvrtek by člověk měl sníst co nejvíce masa, aby byl po celý rok při síle.

„Masopust začíná po Třech králích, nejbujnější veselí a hodování nastává až poslední tři dny před Popelcem nebo Škaredou středou, ve dny zvané bláznivé. Dříve se však slavívaly během masopustu i jiné dny. Mimo jiné i poslední čtvrtek masopustní, který se nazýval „tučný“ nebo „tučňák“, to prý po Máří Magdaléně, která nevynikala štíhlostí. Za starších dob začínalo hodování již v tento den, chasa mívala odpoledne prázdno (pozoruhodná tradice!) a dostala „tučné jídlo“. Hospodyně tedy vařila i pekla maso, smažila koblihy i šišky a pekla vdolky a buchty. Na tučný čtvrtek měl totiž každý hodně jísti a píti, aby po celý rok byl při síle,“ píše Marie Úlehlová-Tilschová v knize Česká strava lidová.

Vrcholem Masopustu jsou zejména tři dny (tučný čtvrtek, masopustní neděle, masopustní úterý) před Popeleční středou neboli Škaredou středou, která zahajovala čas „opuštění masa“. Masopustní dny trvaly až do doby, kdy končí nadvláda zimy a jaro je za dveřmi.



Tučný čtvrtek přichází znovu do módy. Do oslav Tučného čtvrtka, kterým začíná vrchol masopustu, se zapojuje přes 30 restaurací z Prahy, Brna a Plzně. Každá z nich nabídne hostům něco v duchu tradice Tučného čtvrtka, kromě tučných masitých jídel to budou přídavky, bezedné polévky, dvojité panáky nebo třeba bůček jako předkrm na účet podniku.



Tučný čtvrtek po asijsku

„Přidat se k této akci si vymyslelo vedení restaurace, my s tím moc společněho nemáme. Většina Asie, která je ispirací pro naši kuchyni, neslaví ani Tučný čtvrtek, ani Masopust a povětšinou ani Velikonoce, o křesťasnkém půstu pak ani nemluvě. Na druhé straně by byla škoda se k akci, která se odvolává na české tradice a ještě k tomu dává dohromady přední a dobré pražské restaurace, nepřipojit,“ říká šéfkuchař restaurace Sia Jiří Štift.



A dodává: „Ptát se našich asijských kuchařů, co na tento tradiční den uvařit, bylo cestou do slepé uličky, takže jsme nakonec vybrali jídlo, které při opravdu velké dávce fantazie může svou barvou vzdáleně připomínat českou svíčkovou. Soto Ayam s kokosovým mlékem má krásně sytou žlutou barvu a přidat si ji u nás ve čtvrtek můžete, kolikrát chcete.“

Jedinečností letošního Tučného čtvrtka je spolupráce restaurací napříč pražskou gastronomickou scénou. Pod značkou Nášup, jejímž cílem je propojování tuzemských i zahraničních šéfkuchařů a konceptů, se domluvily tři největší gastronomické skupiny spolu s dalšími podniky.



Udržovat a vytvářet tradice

„V Kodani jsou podobné spolupráce běžné, a tak jsme si chtěli vyzkoušet, jestli by to fungovalo i u nás,“ raduje se z propojení Tereza Jarčičová z Ambiente, v jejíž hlavě se nápad zrodil.



„Jsme rádi, že se do toho pustilo tolik kvalitních restaurací a podniků s dobrým jménem. Doufám, že se najde hodně uvědomělých hostů, kteří se k celé věci postaví zodpovědně, vezmou si ve čtvrtek a pak asi i v pátek dovolenou a vychutnají si bezedné polévky, bůčky, mastné speciality i další pozornosti,“ vyzývá mluvčí skupiny Together Tereza Olivová.