'Lidé si neumějí představit, jak je to dobré,' vysvětluje chovatel a spolkne živého švába

I-pin (Čína) Je to scéna jako z hororového filmu: v jednom z chovů na jihozápadě Číny se ve tmě vrtí deset milionů švábů. Chovají se mimo jiné proto, aby skončili na talířích mlsných znalců, nebo pro potřeby farmaceutického průmyslu, píše agentura AFP.

Li Ping-cchaj, zemědělec z provincie S’-čchuan, je pyšný na svá šestinohá stvořeníčka. Denně je krmí a švábi odpočívají ve vertikální poloze na dřevěných deskách, kde vydávají sborově svůj cvrkot.



V tomto zatemněném prostoru je Li brzy pokryt hmyzem až k obličeji. Taková věc ale nemůže odradit zapálené chovatele švábů, kteří se pustili do tohoto podivného podnikání.

Šváby prodávají farmaceutickému průmyslu, kde se z nich vyrábějí tradiční léky. Ale Li Ping-cchaj je chová i z gastronomických důvodů: poblíž jeho farmy je několik restaurací podává odvážným labužníkům jako minutku s papričkami.

„Lidé si neumějí představit, jak je to dobré. Dokud to nevyzkoušejí,“ vysvětluje chovatel a dává si do úst jednoho ještě živého švába, rozkouše ho a spolkne.

Tento druh hmyzu, známý jako šváb americký (Periplaneta americana), je nejrozšířenější. Konzumuje se pro své údajné příznivé účinky na vředy, záněty dýchacích cest nebo jako tonizující prostředek.

„Tato zvířátka mají velmi vyvinutý imunitní systém. Lidé z toho mohou mít užitek, když je konzumují,“ ujišťuje Li.



Jeho farma v I-pinu, hornaté krajině pokryté bambusovými háji, je umístěna ve starém domě obklopeném poli. Místnost vyhrazená chovu je velká asi jako badmintonové hřiště. Okna jsou zakryta hustou mřížkou, aby švábi neutekli. Bezpečnost je na prvním místě: v roce 2003 utekl asi milion švábů ze skleníku v provincii Ťiang-su na východě země.



Švábi jako detox

U Li Ping-cchaje žije hmyz v podmínkách ideálních pro růst, za teploty 28 stupňů Celsia a ve vysoké vlhkosti. Denní krmení vyvolává mezi hmyzem úplnou horečku. Když Li Ping-cchaj položí na malý tác směs kukuřičné moučky, ovoce a šlupek ze zeleniny, švábi lezou jeden přes druhého.

„Krmím je v hygienicky čistém prostředí. Žerou skutečné potraviny, ne nějakou náhražku,“ vysvětluje.

Li Ping-cchaj měl obchod s mobilními telefony. V roce 2016 ho napadlo, že zkusí chovat šváby. Lákaly ho nízké náklady a snadná technika chovu těchto čile se množících zvířátek.

O švábech se píše ve spisech o čínské tradiční medicíně od 16. století. Švábi mají detoxikační a diuretické vlastnosti, tvrdí Liou Tao-jüan, profesor z lékařského centra Jung-šou ve městě Jin-čchuan na severu země. „Jsou účinní proti bolestem v krku, angínám nebo cirhóze jater,“ říká.

Li Ping-cchaj sní o tom, že přesvědčí lidi, aby šváby jedli. Spolupracuje s místní restaurací. Hmyz sem přicházejí pravidelně ochutnávat lidé z oblasti, které vábí reklama týkající se příznivých účinků konzumace švábů. Vaří se tu až 30 pokrmů ze švábů měsíčně.

Luo Kao-jü, jeden z hostů, který je jí poprvé, popisuje šváby jako „spíše chutné, křupavé“. „Myslím, že je třeba jíst všechno, co je dobré pro zdraví. Nezáleží na tom, co to je, Jejich nutriční hodnota je vysoká a navíc obsahují mnoho proteinů,“ dodává.