Svěží panna cotta. Na dozdobení použijte něco kyselejšího, radí cukrářka

Vedle nešlápnete třeba s panna cottou, která může mít mnoho variant. Ta „moje“ spadá právě do kategorie dezertů, které si mohou dopřát i ti, kdo se snaží odlehčit jídelníček.

Na 5 skleniček panna cotty budete potřebovat:

15 g vanilkové pasty nebo půlku

vanilkového lusku

50 g cukru krystal

180 g mascarpone

355 ml smetany 33%

2 g plátkové želatiny

maliny a jahody na dozdobení

Příprava tohoto dezertu je velmi jednoduchá. Plátkovou želatinu dáme do studené vody tak, aby byla celé potopená. Mezitím si v hrnci ohřejeme smetanu, cukr a vanilkovou pastu. Po zahřátí přidáme nabobtnanou želatinu, kterou musíme důkladně vyždímat, abychom se zbavili přebytečné vody. Zatímco směs chladne, připravíme si středně velké skleničky nebo mističky, kam budeme panna cottu dávat.

Dominika Tesařová Jedna z nejtalentovanějších cukrářek (nejen) severních Čech a šéfkcukrářka sítě kaváren Lagarto se dělí o své recepty, tipy, triky a nápady, které pomohou a inspirují při pečení a přípravě dezertů.

Po vychladnutí do směsi přidáme mascarpone a vše rozmixujeme tyčovým mixérem, abychom dosáhli dokonalé textury. Směs rozdělíme do skleniček a uložíme do lednice minimálně na dvě hodiny. Po zatuhnutí ve skleničkách dozdobíme připraveným ovocem. Ovoce můžete použít čerstvé nebo také ve formě pyré.

Na vrch panna cotty můžete dát úplně všechno, co doma zrovna najdete. A ještě jedna rada: na dozdobení použijte něco kyselejšího, aby se chutě krásně vyvážily. Doufám, že vám bude chutnat. A bez výčitek svědomí.