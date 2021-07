Teplý salát s vejci a slaninou. Jak na něj, poradí foodblogerka

Také se vám se změnou počasí mění i chutě? Mně teda rozhodně. Přestanou mě lákat studené zeleninové saláty a spíš volím zeleninu tepelně upravenou. Ale proč si nepřipravit teplý zeleninový salát? Schválně to zkuste. Co vám budu povídat, je to lahoda!