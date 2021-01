Tradice by se měly dodržovat. Uvařte si na Nový rok krémovou čočkovou polévku

Na Nový rok by se měla jíst čočka, aby se nás držely peníze. Navíc má i blahodárné účinky na naše zdraví. Zkuste si letos připravit polévku s česnekovými krutony.

Čočková polévka s česnekovými krutony

1 lžíce olivového oleje

150 g bílé cibule (nakrájené na menší kousky)

3 stroužky česneku (nastrouhané najemno)

100 g celé loupané červené čočky v suchém stavu

200 g předvařené cizrny

1 lžíce rajčatového protlaku

2 lžičky sušené majoránky

900 ml zeleninového vývaru

120 g žitného chleba (nakrájeného na kostičky o velikosti 0,5 cm)

75 ml sójové smetany

1 lžička bílého vinného octa

½ lžičky chilli vloček

1 lžíce čerstvé řeřichy

sůl

pepř

Postup: Troubu předehřejte na 200 °C. Připravte si menší plech (20 cm × 30 cm) a vyložte ho pečicím papírem. Nyní si nachystejte větší hrnec a na středním plameni v něm rozpalte 1 lžíci olivového oleje. Následně do hrnce přidejte nakrájenou cibuli a opékejte ji 2–3 minuty. Poté přidejte 2 nastrouhané stroužky česneku, červenou čočku, předvařenou cizrnu, rajčatový protlak, sušenou majoránku, sůl a pepř, vše zalijte zeleninovým vývarem, hrnec nezakrývejte a směs nechte vařit na středním plameni cca 15–18 minut do změknutí čočky.

Mezitím si upečte krutony: na vyložený plech rozprostřete kostičky chleba, posypte je 1 nastrouhaným stroužkem česneku a trochou soli, poté plech vložte do předehřáté trouby a pečte 10–12 minut při 200–210 °C. Až se dovaří čočková směs v hrnci, vypněte ohřev a celý obsah hrnce rozmixujte dohladka ponorným mixérem (můžete použít i stolní mixér).

Do výsledné směsi přilijte sójovou smetanu a vinný ocet a vše ještě jednou promixujte. Hotovou polévku rozdělte do 4 talířů a do každé porce přidejte česnekové krutony. Nakonec každou porci polévky posypte chilli vločkami a čerstvou řeřichou a podávejte.

Recept pochází z kuchařky Jak jíme zdravě v zimě.