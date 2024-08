Pečený třesenec. Připravte si „lasagne“ po česku: z brambor, škvarků a uzeného

Dělal se (a mnohde samozřejmě stále dělá) jen z brambor a škvarků, někdy vylepšených o uzené maso či šunku anebo jen točený salám, kabanos či jinou uzeninu. Základem však pokaždé byla a je bramborová drobenka, ne nepodobná té, k níž stačí přidat vajíčko, a na světě je bramborové těsto na knedlíky, kraple a jiné taštičky.

Největší výhodou třesence je ale právě to, že není třeba si s ním příliš špinit ruce, a to doslova. Směs nastrouhaných (obvykle uvařených, ale ne výhradně – o tom za chvíli), dobře osolených a moukou, případně krupicí, zasypaných brambor se v hrnci nebo na vále pomocí vidličky jen zlehka protřese a pak rovnou vrství do připravené nádoby, obvykle pekáče či na plech. Celá akce je tak z povahy věci taky docela svižná, žádné dlouhé vystávání u plotny, navíc za použití minima nádobí.

Samotná kompletace jídla připomíná přípravu lasagní anebo prostě našich francouzských brambor, pokud jsme zvyklí péci je ve vrstvách: vrstva připravené bramborové drobenky se řádně zakape tukem.

Původně se používalo sádlo, komu by vadila jeho nezaměnitelná chuť a vůně, může samozřejmě sáhnout po jemnějším másle. Poté se vše zakryje vrstvou zmíněné uzeniny – škvarků, šunky, případně masa. Pak znovu brambory, tuk a uzenina končí se vrstvou brambor, zkrátka jako u těstovin.

Shora zmíněné variace na třesenec však můžou zahrnovat vše od úplného vypuštění uzeniny, tedy v zásadě jenom omaštěnou bramborovou drobenku s moukou a solí, až po úpravu s uzeným masem, cibulkou a zelenou petrželkou.

Sáhnout je ovšem možné i po kousku špeku nebo přidat houby podušené na másle, stroužek (či více) česneku a trochu majoránky, které klasickým českým receptům, jako je tento, zkrátka a dobře sluší. Ta vůbec nejslavnostnější úprava třesence, je-li možné o tak prostém jídle takto mluvit, pak zahrnovala zapékání věncové formě: upečený se vyklopil na talíř a doprostřed se přidalo kysané zelí.

Takové jídlo už pak samozřejmě dává vzpomenout na celou řadu stejně klasických „chudých“ pokrmů naší kuchyně, jejímž hrdým reprezentantem je třeba lepenice z brambor a kysaného zelí, do které někdy kuchařky přidávaly také škvarky či kousky uzeného.

Na půl cestě k bramboráku

Ale zpět k třesenci. Už větším, ale stále ještě dovoleným úkrokem stranou od jeho tradiční podoby je základ ze syrových, tedy ne předem uvařených brambor, které se vaří ve slupce, znovu podobně jako na knedlíky.

„Syrový“ třesenec pak nemá daleko k všeoblíbenému bramboráku – s tím rozdílem (čti výhodou), že se peče v jedné velké placce na plechu, a tudíž šetří čas i nádobí. V tomto případě se vyplatí přistupovat k bramborám podobně jako u bramboráků, tedy slévat přebytečnou tekutinu, případně nastrouhané brambory zalít mlékem, aby nehnědly.