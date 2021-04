Tuk bohů a elixír mládí. Ghí se v Česku stalo hitem, nekazí se a je zdravější než máslo

Označuje se za superpotravinu, tekuté zlato či elixír mládí. Prý snižuje cholesterol, a dokonce má napomáhat hubnutí. Koupit ho bylo ještě nedávno skoro nemožné, dnes ho lze najít v prodejnách zdravé výživy i v běžném supermarketu a mnozí si jej také připravují doma.

Na otázku co je to ghí, by nejspíš před pár lety dokázali odpovědět jen vyznavači ájurvédy. Čistý mléčný tuk ghí, familiárně též zvaný ghíčko, je dnes nejen součástí aktivního slovníku, ale i marketérským zaklínadlem. Jako by ghí bylo rolls-roycem mezi tuky a ten, kdo na něm nefrčí, jako by nedbal o své zdraví.