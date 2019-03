Uvařte si z toho, co máte doma. Třeba čočkovou omáčku bolognese

Jedna z nejoblíbenějších omáček světa, boloňská, se v místě svého původu nazývá ragù a nikdy, opakuji nikdy, se nepodává se špagetami, ale se širšími nudlemi pappardelle. Co by Boloňané řekli na verzi, kdy maso nahrazuje čočka, to si ani nechci představovat.

Co ale vím, je, že jde o setsakramentsky skvělou napodobeninu, v níž maso vůbec nebudete postrádat a kterou budete moci podávat s jakýmikoliv těstovinami. Virtuálním gastroprostorem dnes koluje v celé řadě receptů, tento je od Jamie Olivera.



Co budte potřebovat?

1 mrkev

1 cibule

2 stroužky česneku

1 řapík celeru

olivový olej

2 bobkové listy

několik snítek čerstvého tymiánu

4 velké houby

100 g drobnozrnné čočky

2 lžíce rajčatového pyré

400 ml zeleninového vývaru

400 g konzervovaných rajčat

čerstvá bazalka a nastrouhaný parmazán na dokončení

Očištěnou zeleninu nakrájejte nadrobno, případně ji rozsekejte v sekáčku nebo robotu. Ve velkém plochém kastrolu rozehřejte na středním stupni olej a osmažte na něm zeleninu s bylinkami, asi 10 minut. Nadrobno nakrájejte nebo nasekejte také houby, vsypte je do kastrolu a smažte asi 3 minuty.

Vmíchejte čočku, rajčatové pyré, vývar a rajčata, která trochu rozmačkejte. Pod pokličkou vařte na nízkém stupni a občasného promíchání asi 30 minut nebo až bude čočka měkká. Promíchejte s uvařenými těstovinami podle výběru, posypte lístky bazalky a parmazánem. Ihned podávejte.

Metamorfóza

Ať už si uvaříte těstoviny s boloňskou omáčkou v jakékoliv verzi, není nepravděpodobné, že je všechny nesníte. A jak víme, vyhazovat jídlo se nemá… na scénu tak přicházejí – boloňské smaženky! Zbylé těstoviny včetně omáčky nadrobno nakrájejte, nasekejte, případně vsypte do vyšší nádoby a rozsekejte tyčovým mixérem na hrubší hmotu. Spojte ji vejcem a moukou do pevnější hmoty, z níž pak odebírejte lžící hromádky, klaďte je do rozehřátého oleje v pánvi, trochu rozetřete a smažte z obou stran dozlatova. Smaženky můžete samozřejmě ještě dochucovat podle libosti a/nebo toho, co vám kde přebylo, a ještě dochutit bylinkami, jako jsou majoránka nebo oregano, pepřem, paprikou, česnekem apod. S křupavým salátem a/nebo jogurtovým dipem získáte hezký oběd nebo večeři a nikoho ani nenapadne se ptát, kde jsou ty zbylé špagety.

A co dál?

Neexistuje žádný důvod, proč byste nemohli do omáčky použít už uvařenou zbylou čočku. Vmíchejte ji k ostatním ingrediencím až ke konci varu, jen aby se prohřála. Masu je nejpodobnější ta červených odstínů, ale povinná není.