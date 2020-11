Uzený jazyk se špenátem a neobyčejnými škubánky podle Jana Punčocháře

UZENÝ JAZYK SE ŠPENÁTEM A ŠKUBÁNKY Ingredience

■ 1 uzený hovězí jazyk ■ 1 kg brambor (typ C, popř. B) ■ 300 g hrubé mouky ■ 250 g másla ■ balíček listového špenátu ■ 2 cibule ■ 6 stroužků česneku ■ smetana ke šlehání ■ sůl, pepř 1.Jazyk omyjte, vložte do hrnce, přidejte rozkrojenou cibuli a asi tři stroužky česneku, zalijte vodou tak, aby byl potopený, a zvolna vařte doměkka (tedy asi dvě hodiny). 2.Oloupané brambory uvařte doměkka, polovinu vody slijte a ještě horké zasypte moukou. Lehce rozšťouchejte, hrnec vraťte na plotýnku (plamen na minimum), přiklopte a nechte asi 15 minut propařit. Máslo rozpusťte. Propařený bramborový základ rozšťouchejte dohladka, přisolte, je-li to třeba, a polévkovou lžící namočenou do másla tvarujte škubánky. Můžete je ještě opéct na másle či sádle. 3.Na másle osmahněte cibuli, přidejte špenát a lehce nadrcený česnek, ochuťte solí a pepřem, zalijte smetanou a provařte. 4.Uvařený jazyk vyjměte, sloupněte z něj kůži, nakrájejte ho na tenké plátky a podávejte se škubánky a špenátem, doplněné například o hořčičnou či jinou pikantní omáčku.