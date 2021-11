V jednoduchosti je krása. Tak vznikají nejchutnější jídla, říkají autorky Velké obědové bichle

Lidovky.cz: Velká obědová bichle je volným pokračováním vaší loňské prvotiny, která se věnovala receptům na svačinky a byla logicky hodně zaměřená na pokrmy pro děti. Je to tak i teď?

Mähringová: Řekla bych, že Obědová bichle je možností svého využití ještě univerzálnější. Využijí ji všichni, kdo připravují jídla pro děti, ale braly jsme daleko více v potaz i potřeby nás, dospělých, co se obědů týká. Chtěly jsme vytvořit kuchařku, která by obsahovala takové pokrmy, které se jednoduše přenesou – třeba do práce, do školy, na výlet. Recepty jsme proto vybíraly tak, aby se daly dobře schovat do boxíků, aby příliš netekly a samozřejmě, aby byly opět nutričně vyvážené.