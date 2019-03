V Praze by si zasloužilo hvězdu více restaurací, říká oceněný šéfkuchař Kašpárek

PRAHA V Praze by si zasloužilo michelinskou hvězdu více restaurací než dvě, které ji mají, řekl dnes v rozhovoru pro šéfkuchař restaurace Field Radek Kašpárek. Field patří k podnikům, které letos jednu michelinskou hvězdu obhájily, druhým je v hlavním městě La Degustation Boheme Bourgeoise.

Do Fieldu láká Kašpárek na jelena siku nebo na jalovcovou zmrzlinu. Spokojení hosté by podle něj měli dávat i 15procentní spropitné, nesmí to být ale automatická platba, uvedl.

Jako příklad restaurace, která by si michelinskou hvězdu zasloužila, Kašpárek zmínil Levitate Restaurant. Letos se v hodnocení Michelinu objevil poprvé a získal dva symboly příborů. Restaurace letos podle Kašpárka do poslední chvíle nevěděly, jak dopadly. „Loni jsme věděli předem, že jsme obhájili, protože byl slavnostní ceremoniál, při vyhlášení michelinských hvězd v Budapešti. Letos to bylo bez jakéhokoliv ceremoniálu,“ uvedl šéfkuchař, který v současnosti působí také jako porotce v kuchařské show MasterChef v televizi Nova.



Pro Field je podle něj prioritou obhájit michelinskou hvězdu, po druhé zatím netouží. „Říká se, když se žere, tak nemlaskej. Pro nás je priorita obhájit tu první, jestli do budoucna něco bude, tak je to jenom lepší. Soustředíme se na jednu hvězdu a chceme být lepší a lepší,“ dodal. Loni přemýšlel o otevření nové restaurace s českým menu v Praze 1 nebo v Praze 2, pro podnik se ale nepodařilo najít vhodný prostor.

Ve své nabídce se Field podle Kašpárka snaží „jít dopředu“, využívat lokální suroviny a sezonnost ročního období, vymýšlet nové textury a kombinace chutí. „Bylo by hodně špatné, kdybychom zůstali stát na místě,“ řekl. Aktuálně láká zákazníky mimo jiné na jelena. „Máme husí játra, což je signature dish, máme jelena siku jako hlavní chod a myslím si, že dezert v kombinaci rakytník, bergamot a jalovcová zmrzlina funguje velice dobře. To jsou teď stěžejní jídla,“ dodal šéfkuchař.

České gastronomické scéně přeje více špičkových restaurací a dobré strávníky, kteří dokážou ocenit kvalitu jídla a nedívají se tolik na jeho cenu. Desetichodové degustační menu ve Fieldu stojí 3500 korun, s vinným párováním s dražšími víny si pak zákazník připlatí dalších 4900 Kč, u levnějších vín pak 1900 korun. Pokud bude žádat pouze nealkoholické nápoje, stojí nealkoholické párování 950 korun. „Myslím, že máme zkalkulovaná jídla dobře a neplánujeme v současné době zdražování,“ řekl.

Field je v ulici U Milosrdných na Starém Městě, michelinskou hvězdu obhájil potřetí. Do restaurace podle Kašpárka chodí většinou cizinci. „V Praze jsou dvě michelinské restaurace a člověk, který chce vyzkoušet michelinskou kvalitu, má na výběr právě jenom ze dvou, takže nám to samozřejmě i přináší klientelu,“ podotkl.