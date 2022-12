Podle babičky. Recept na vánočku, která zmizí ze stolu během chvíle

Vánočka

350 g hladké mouky

150 g polohrubé mouky

110 g másla

110 g cukru krupice

2 žloutky

30 g droždí

220–230 ml čerstvého plnotučného mléka

5 g soli

semínka z 1 vanilkového lusku / 1 lžíce

přírodního vanilkového extraktu

hrst vlašských / pekanových oříšků

mandle na posypání (plátky / hranolky)

vejce na pomazání

Postup: Máslo vyndejte z lednice minimálně 3 hodiny před pečením. Mléko ohřejte v rendlíku tak, aby bylo vlahé. Pozor, nesmí být horké, jinak by zabilo kvasinky v droždí. Mělo by mít mezi 30–40 °C. Do většího hrnku rozdrobte droždí, přidejte lžičku mouky, lžičku cukru krupice, promíchejte a zalijte asi 60 ml vlahého mléka. Rozkvedlejte dohladka a nechte na teplém místě (třeba u topení) vzejít kvásek. Bude to trvat asi 15 minut.

Pokud se ani pak nic nestane, bude potřeba nové droždí. Mezitím v míse robota nebo ve velké míse smíchejte proseté oba druhy mouky, cukr, sůl a řádně promíchejte. Uprostřed vytvořte důlek a do něj vložte žloutky. Přidejte vanilku, hotový kvásek a polovinu mléka. Při ručním zpracování začněte vařečkou zadělávat těsto od středu. Při zpracování robotem použijte hákový nástavec a zapněte ho na 3. rychlostní stupeň. Podle potřeby přilévejte mléko, ale pamatujte, že těsto na vánočku by mělo být spíš tužší.

Ivana Jindřichová Jídlo, vaření a pečení je její životní vášní, kterou sdílí s ostatními především na svém blogu catandcook.cz, ve svých kuchařkách a na svých sociálních sítích. Zaměřuje se především na tradiční recepty z celého světa, učí se o surovinách a různých kuchařských technikách a v zábavné formě předává svým fanouškům napříč všemi platformami. Více rad a receptů od Ivky najdete na www.catandcook.cz či Instagramu.

Až bude kompaktní, po lžících přidávejte máslo a zadělávejte ho do těsta. Po zapracování zadělávejte alespoň dalších 10–15 minut. Zda je těsto správně zadělané, poznáte podle jeho hladkého a elastického vzhledu. V robotu to bude trvat 5–7 minut. Chvíli před koncem zadělávání do těsta přidejte hrst najemno nasekaných oříšků. Ořechy zapracujte a hladké těsto v míse přikryjte čistou utěrkou.

Nechte kynout na teplém místě, dokud nezdvojnásobí svůj objem. Nečekejte však zbytečně dlouho, aby nepřekynulo. Plyny, které se tvoří při kynutí, totiž v určité chvíli začnou zabíjet kvasinky a vánočka se pak srazí. Optimální kynutí většinou trvá tak 45 minut v závislosti na teplotě v místnosti. Až bude těsto vykynuté, položte si ho na vál a zvažte. Číslo si vydělte šesti a těsto rozdělte na šest stejně velkých dílů. Měly byste mít něco kolem 1 kg těsta. Každý kus těsta ještě zadělejte a udělejte z něj čistou kuličku. Ty jednu po druhé rozválejte na válečky.

Těsto je elastické a potřebuje si na jiný tvar zvyknout, já proto vždy udělám kratší váleček, dám ho stranou a mezitím válím další části. Až mi vznikne šest kratších válečků, postupuji od začátku tím, že válečky znovu vyválím, aby byly delší. Snad jsem to popsala srozumitelně. Důležité je nenechávat válečky silnější na koncích, mělo by to být přesně naopak, abyste docílili hezkého tvaru vánočky.

Existuje velké množství možností, jak vánočku uplést. Nebudu vám složitě popisovat, jak na to, protože nejlepší je to podle videa. Proto pokud nemáte svůj osvědčený styl, zapněte si YouTube a vyberte si pletení, které se vám líbí. Až budete mít vánočku upletenou, opatrně ji přemístěte na plech vyložený pečicím papírem, nebo pokud máte gumovou podložku, určitě ji použijte.

Vánočku přikryjte čistou utěrkou a nechte ji kynout, dokud nezdvojnásobí svůj objem. Poté ji lehce potřete rozkvedlaným vejcem a posypte mandličkami. Troubu mezitím rozehřejte na 200 °C – horký vzduch, nebo 215 °C horní a spodní pečení, a vložte vánočku do střední části trouby. Po 10 minutách snižte teplotu o 20 °C. Pečte asi 40 minut do zlatohnědé barvy – barva je u vánočky zásadní, měla by mít opravdu krásně hnědou, zkaramelizovanou kůrku.

Také je důležité vánočku nevysušit, proto pokud máte vpichový teploměr, hlídejte vnitřní teplotu, která by neměla přesáhnout 90 °C. Cokoliv nad tuto teplotu pak signalizuje vysušení. Vánočku proto včas vyndejte a nechte zchladnout.

Na závěr ji můžete posypat moučkovým cukrem, já to ale nedělám, líbí se mi totiž ta krásně lesklá kůrčička.