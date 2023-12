Neotřelé vánoční cukroví? Zkuste křehké ořechové mušličky Karolíny Kamberské

Křehké ořechové mušličky

Ingredience: 280 g hladké mouky

250 g másla

1 vejce

moučkový cukr na obalení

1 lžička mleté vanilky Na náplň: 100 g mletých vlašských ořechů

100 g moučkového cukru

špetka mleté vanilky

špetka citronové kůry

1 lžička rumu

1 bílek

Postup: Máslo nasekejte do mouky, přidejte vejce a vypracujte nejprve nožem a pak rychle rukama hladké těsto. Zabalte ho do potravinové fólie a dejte odpočinout na hodinu do chladničky. Mezitím smíchejte všechny přísady na náplň, vznikne vám hustá kaše.

Na pomoučeném válu vyválejte z těsta plát asi 3 mm silný, vykrájejte z něj kolečka vykrajovátkem na linecké cukroví, a poté do středu každého dejte lžičku náplně. Nedávejte jí více, protože v troubě nabude a vylezla by vám na plech (pokud se to přece jen stane, po upečení ji snadno oříznete). Naplněné kolečko v půlce přehněte, v ohybu k sobě trochu přitiskněte a v nejširším místě nechte náplň vykukovat, tak vznikne mušlička.

Troubu předehřejte na 170 °C a mušličky rozložte na plech vyložený pečicím papírem. Moučkový cukr prosijte s vanilkou. Pečte cca 15–20 minut, mušličky mají zůstat bledé. Po vyndání z trouby je ještě horké opatrně obalte či posypte vanilkovým cukrem (moučkovým cukrem s vanilkou). Nelekejte se, že jsou trochu měkké – po vychladnutí se zpevní.