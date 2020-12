Vápník i hořčík v bylince, která roste na kraji každého lesa. Jak využít v kuchyni gerhátek?

Gerhátek. Zarazili jste se teď? Přemýšlíte, co to je a jestli jste už tohle podivné jméno někdy slyšeli? Jedná se o lidový název jedné známé a hojné bylinky. Jaké? Inu, já vám v dnešním článku o gerhátku něco prozradím – a na konci na vás čeká i jeho oficiální jméno.

Markéta Janďourková Bylinářka a diplomovaná fytopedagožka, také blogerka a fotografka.

Diplom fytopedagožky získala po studiu a závěrečné zkoušce na Institutu Sitya v rakouském St. Pölten a opravňuje ji vykonávat toto povolání. Má za sebou dlouholetou teorii i praxi v bylinkářství a dokáže poradit, jak získat pomoc v prastarém světě bylin, jak využívat jejich blahodárných účinků pro zdraví a krásu a samozřejmě jak s jejich pomocí vyčarovat báječné pokrmy.

Zabývá se především léčivými bylinami, jejich účinky a možnostmi jejich zpracování a využití při zdravotních potížích, dále bylinami a jejich úlohou a potenciálem ve zdravé výživě, v kulinářské oblasti i v přírodní kosmetice.

Zajímá se o historii bylinářství, lidové bylinářství a magii rostlin.Více se dozvíte ZDE.

Gerhátek je víceletá rostlina, která patří do čeledi miříkovitých, dorůstá až 50 cm a říká se mu i kerhák či husí packa.



Setkáte se s ním téměř všude – na krajích lesů, u rybníků a vodních toků a samozřejmě i v zahradách – tam ale zrovna vítaný není, což je svým způsobem škoda. Na druhou stranu zahradníky chápu – gerhátek se téměř nedá vymýtit a rychle se rozrůstá. Není tedy třeba ho pěstovat.

Při sklizni sbíráme mladé lístky, a to od března do září. Pokud je chceme sušit, činíme tak ve stínu a za častého obracení. Usušený gerhátek pak skladujeme v uzavíratelných nádobách.

Gerhátek obsahuje vápník, hořčík, fosfor, křemík, vitamín C, nitráty, kyselinu kávovou a éterické oleje. Detoxikuje, čistí krev a napomáhá vylučování kyseliny močové z organismu. Dříve byl hojně používán jako léčivý prostředek při dně. Pokud máme v plánu jarní očistu organismu, můžeme si z gerhátku připravit čaj: dvě polévkové lžíce čerstvých nasekaných listů zalijeme 250 ml vroucí vody, necháme pět minut odstát a přecedíme. Pijeme tři šálky denně.

A jak můžeme využit gerhátek v kuchyni? Mám pro vás dva recepty, kde se skvěle uplatní.

Gerhátek neboli bršlice kozí noha

Hořčice s gerhátkem

Potřebujeme:

• 700 g vody

• 35 g cukru

• 45 g soli

• 4 bobkové listy

• 1 g hřebíčku

• 100 g cibule, oloupané

• 700 ml jablečného octa

• 500 g žlutých hořčičných semínek

• 250 g hnědých hořčičných semínek

• 150 g čerstvých listů gerhátku

Vodu spolu s cukrem, solí, bobkovými listy, hřebíčkem a cibulí přiveďte k varu a vařte přibližně 5 minut. Nechte v hrnci vychladnout. Zchladlý nálev přefiltrujte přes jemné síto do velké nádoby. Přidejte jablečný ocet. Po malých porcích rozemelte výkonným kuchyňským robotem hořčičná semínka. Pokud jsou porce příliš velké, semínka se zahřejí a vzniklá hořčice může být hořká.

Hořčičnou moučku vmíchejte do kořeněného nálevu. Nechte alespoň hodinu stát. Znovu rozmixujte – tím směs ještě zhoustne. Gerhátek nasekejte najemno a vmíchejte do hořčičné směsi. Naplňte do sklenic a uzavřete.

Bylinkový chléb

Potřebujeme:

• 1 kg špaldové mouky

• 5 g sušeného droždí

• 20 g soli

• 10 g sušených divokých bylinek (např. gerhátku, měsíčku a mateřídoušky)

• 550 ml vlažné vody

• 10 ml řepkového oleje

Předehřejte troubu na 70 stupňů. Mouku, droždí, sůl a bylinky dobře promíchejte. Ke směsi přidejte vlažnou vodu a řepkový olej. Vypracujte hladké těsto. Vložte do formy a ve vyhřáté troubě nechte 30 minut kynout. Zvyšte teplotu na 220 stupňů a pečte, dokud není chléb propečený – zkontrolujte vpíchnutím špejle. Hotový chléb poznáte také tak, že při poklepu na jeho plochou stranu zní dutě.

Tak co, už víte, která bylinka se skrývá pod jménem gerhátek? Není to žádná jiná než stará známá bršlice kozí noha. Věřím, že ji po přečtení receptů vezmou na milost i zahradníci.